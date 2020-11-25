Бундестаг: «Новачок» був не лише на пляшці, з якої пив Навальний

Уряд Німеччини повідомив, що сліди бойової отруйної речовини з групи «Новачок», яким був отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, виявлені не тільки на пляшці з водою, з якої пив політик у готелі в місті Томськ, а й на інших предметах. Така відповідь надійшла на запит депутатів німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Де саме ще були знайдені сліди «Новачка», влада Німеччини не повідомила.

У Бундестазі також не уточнили, в якому саме вигляді Навальний отримав отруту. «Виявлені сліди не дають вказівки на початкову форму речовини, чи був це порошок, чи це була рідина», – сказано у відповіді уряду Німеччини депутатам.

Речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш, коментуючи відповіді Бундестагу, зазначила, що влада Німеччини поки не повідомляла ані їй, ані Навальному про інші предмети зі слідами отруйної речовини.

Пляшку води «Святе джерело», на якій був виявлений «Новачок», колеги Навального з «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) забрали з номера готелю в Томську, в якому опозиціонер жив безпосередньо перед отруєнням. До Німеччини пляшку доставила розслідувачка ФБК Марія Пєвчих.

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний був отруєний 20 серпня, він знепритомнів у літаку, що прямував до Москви. Навального госпіталізували в Омську лікарню і ввели у штучну кому. Через дві доби, після вимог дружини і колег Навального, його перевезли на лікування до Берліна. До тями політик прийшов тільки через 19 днів.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин». Натомість німецькі фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», яка була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Великої Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагає від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу. Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції відносно осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не здійснюють розслідування.

Сам Навальний вважає, що до замаху на нього особисто причетний президент Росії Володимир Путін. У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.