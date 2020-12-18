Пєсков визнав, що за Навальним «наглядають» російські спецслужби

Речник російського президента Дмитро Пєсков визнав, що за опозиційним політиком Олексієм Навальним «наглядають» спецслужби. Він сказав про це у відповідь на запитання журналіста телеканалу «Дождь» про те, чому за опозиціонером стежили.

«Пам’ятаєте, я вже говорив, що я про пацієнта більше не хочу давати коментарів і не буду. Це перше. А президент же сказав причину, чому за ним [за Навальним] наглядають [спецслужби]. Ростуть вуха спеціальних служб [інших країн]. І ми теж неодноразово говорили, що викликають багато питань різні висловлювання з закликами про повалення влади і так далі», – відповів Пєсков.

На уточнювальне запитання, чому тоді Навального не врятували від отруєння, прессекретар президента Росії сказав: «Це не до мене».

Президент Росії Володимир Путін напередодні на пресконференції заявив, що Олексій Навальний «користується підтримкою спецслужб США». «Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен? Якби хотіли, напевно, довели б до кінця», – сказав він.

Кілька днів тому видання Bellingcat випустило велике розслідування про отруєння Навального, яке відбулося в серпні 2020 року, і назвало імена співробітників ФСБ, ймовірно, причетних до цього. Розслідувачі відзначають, що, перш ніж отруїти Навального, троє ймовірних співробітників ФСБ негласно спостерігали за ним, приїжджаючи в ті ж міста, що і політик.

Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, які збігаються з маршрутами опозиціонера. Свої висновки розслідувачі засновують на даних про перельоти і мобільний зв’язок співробітників ФСБ, які працювали під прикриттям.

Високопоставлений чиновник зі служб безпеки Німеччини пізніше підтвердив виданню The New York Times точність деталей розслідування про отруєння Навального. За словами джерела, німецька влада вже кілька місяців знала особи причетних до отруєння.

Сам Навальний зараз перебуває в Німеччині, де проходить реабілітацію. У своєму твіттері 17 грудня він написав, що був допитаний німецькою прокуратурою «на замовлення російської влади».

Один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний на даний час перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння бойовою речовиною «Новачок». Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його шпиталізували в Омську, а потім перевезли до Берліна.

Російські лікарі виключили версію про цілеспрямоване отруєння Навального, пояснивши його стан «порушенням обміну речовин».

Німецькі ж фахівці, а також кілька незалежних європейських лабораторій, знайшли в організмі політика сліди бойової отруйної речовини, схожої за складом з отрутою «Новачок», що була використана при замаху на колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері. Влада Британії підозрює в організації цього замаху російські спецслужби.

Захід вимагав від Кремля розслідувати обставини отруєння Навального. Російські слідчі органи відмовилися порушувати кримінальну справу.

Після цього Євросоюз і Велика Британія запровадили санкції проти осіб і організацій, які, на їхню думку, або можуть бути причетні до інциденту, або не дають ходу розслідування.

Сам Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

У Кремлі звинувачення в причетності до отруєння Навального заперечують, вважаючи подію провокацією Заходу.