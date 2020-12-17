«Кому він потрібен? Якби хотіли, довели б до кінця» – Путін про отруєння Навального

Президент Росії Володимир Путін назвав вигадками можливу причетність співробітників ФСБ Росії до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

«Цей пацієнт берлінської клініки… Вигадки з приводу причетності ФСБ до його отруєння ми прекрасно розуміємо, що це таке. Це легалізація матеріалів американських спецслужб. Цей пацієнт користується підтримкою спецслужб США. Отруїти – кому він потрібен? Якби хотіли, довели б до кінця», – сказав Путін на щорічній пресконференції у четвер.

14 грудня було оприлюднене спільне розслідування, здійснене групою Bellingcat та кількома засобами інформації. Воно дійшло висновків, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального в серпні 2020 року було здійснене Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії.

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat та російськомовного сайту Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel та американським медіаресурсом CNN, посилаючись на «об’ємні докази у вигляді телекомунікаційних даних та даних про подорожі», стверджують, що отруєння критика Кремля готувалося щонайменше з початку 2017 року.

Зараз Навальний перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Навальний наполягає, що наказ про отруєння віддав особисто президент Росії Володимир Путін. Кремль заперечує свою причетність.

Європейський союз та Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок».

Засіб, використаний при отруєнні Навального, виявився схожим на той, яким були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль та його дочка Юлія в 2018 році в англійському місті Солсбері.