Російський опозиціонер Навальний опублікував запис розмови із можливим учасником замаху на нього

Російський опозиційний політик Олексій Навальний виклав у мережі запис розмови з одним із ймовірних учасників замаху на нього влітку цього року.

Як стверджує Навальний, він зробив кілька дзвінків членам групи співробітників ФСБ, ймовірно, причетним до отруєння, в тому числі Костянтину Кудрявцеву. Олексій Навальний каже, телефонував через спеціальний додаток, тому Кудрявцев буцімто думав, що йому телефонують з робочого телефону. Цей номер також використовувався співробітниками ФСБ в якості комутатора для зв’язку з високопоставленими офіцерами, стверджує політик.

Навальний повідомив, що представився помічником секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Максимом Устиновим, і попросив прояснити деякі моменти, необхідні для доповіді керівництву.

У розмові з Олексієм Навальним людина, ідентифікована як співробітник ФСБ Костянтин Кудрявцев, пояснив, що політик помер би, якби не оперативна посадка в Омську і не введений йому лікарями швидкої допомоги атропін.

«Якщо б там трохи довше, то, можливо, все, як би, закінчилося по-іншому. Ось бачите, збіг обставин ... Це той самий поганий фактор, який в нашій роботі, так, може бути», – каже людина із запису.

Співрозмовник Навального також розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну Навального.

Раніше The Insider і Bellingcat писали, що Кудрявцев – фахівець із хімзахисту – спеціально літав до Омська, так як знав, як усувати сліди отрути. На момент дзвінка Навальний вже знав, що Кудрявцев брав участь у стеженні за ним, а також літав до Омська вже після того, як Навального відправили на лікування до Берліна, стверджують розслідувачі. Вони кажуть, що отруєння критика Кремля готувалося щонайменше з початку 2017 року.

У розмові Кудрявцев зазначає, що одяг йому видав «Михайло», який очолює місцеве управління ФСБ із боротьби з тероризмом. Навальний каже, що зателефонував і йому. «Михайла» на запису ідентифіковано як Михайла Валерійовича Євдокимова. Він відмовився говорити через відкриту лінію, але підтвердив, що передавав одяг Кудрявцеву і працював разом з місцевими співробітниками транспортної поліції.

Кудрявцев називає і інших можливих учасників отруєння. У тому числі не названого раніше в розслідуванні Bellingcat Василя Калашникова. За даними The Insider, Калашников – фахівець з газової хроматографії (це сучасний метод виявлення слідів хімічних речовин, зокрема, нервово-паралітичної отрути, в біологічних зразках).

Зараз Олексій Навальний перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Навальний наполягає, що наказ про отруєння віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Російська влада заперечує отруєння Олексія Наального і причетність до цього спецслужб. Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Навальний «користується підтримкою спецслужб США». «Кому він потрібен? Якби хотіли, напевно, довели б до кінця», – сказав він.

Речник Путіна Дмитро Пєсков визнав, тим часом визнав, що за Навальним «наглядають» спецслужби.

Європейський союз та Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок».

Засіб, використаний при отруєнні Навального, виявився схожим на той, яким були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль та його дочка Юлія в 2018 році в англійському місті Солсбері.