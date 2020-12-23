Lancet опублікував статтю німецьких лікарів про лікування Навального

Лікарі берлінської клініки Charité опублікували в провідному медичному журналі Lancet статтю про симптоми і лікування російського опозиційного політика Олексія Навального після отруєння. Текст розміщений на сайті журналу.

Стаття називається «Отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», у ній не вказане ім’я Навального, тільки вік.

Лікарі коротко описують терапію в Омську, де російський опозиціонер перебував у перші дві доби після отруєння. Зазначено, що коли Навального вперше обстежив німецький лікар через 31 годину після отруєння, пацієнт був на штучній вентиляції легенів, єдиними ліками, яке йому тоді вводили, був пропофол (седативний засіб).

Після транспортування в Німеччину його стан трохи покращився, однак він, як і раніше, перебував у глибокій комі. У клініці Charité на підставі аналізів було виявлено, що Навальний зазнав впливу інгібітора холінестерази, після чого почали терапію, зокрема з використанням атропіну й обідоксиму.

За даними німецьких фахівців, на п’ятий день у Навального піднялася температура, яка була підвищеною 10 днів. Дихати самостійно він почав на 12-й день після отруєння, а повністю від ШВЛ був відключений на 24-й день. Через два місяці після отруєння було констатоване практично повне відновлення з точки зору неврології і невропсихології.

Лікарі відзначають, що закінчення хвороби було «дуже сприятливим». На їхню думку, чи не вирішальне значення мали заходи, проведені в перші години після отруєння – інтубація і під'єднання до апарату ШВЛ. Відзначається, що в організмі Навального після прибуття в Charité були знайдені сліди атропіну, що показує, що ця протиотрута вводилася ще в Росії.

Російські лікарі не підтверджували наявність небезпечних речовин в організмі Навального. Головлікар лікарні швидкої медичної допомоги №1 Олександр Мураховський раніше заявляв, що основна причина тяжкого стану Навального – нібито порушення обміну речовин.

Однак клініка Charité в Берліні, куди Навальний був пізніше доставлений на лікування, 24 серпня підтвердила, що 44-річний опозиціонер був отруєний хімічною речовиною.

2 вересня в організмі політика знайшли сліди «Новачка», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося. Лабораторії Франції, Швеції та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили наявність отрути «Новачок» в аналізах Навального.

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».

14 грудня Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN оприлюднили спільне розслідування, в якому стверджують, що до отруєння Навального були причетні вісім оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Троє з них їздили за політиком в Новосибірськ, а потім до Томська, де він був отруєний 20 серпня 2020 року.

Через тиждень Навальний випустив другу частину розслідування. Він під виглядом помічника секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева подзвонив Костянтину Кудрявцеву, одному з імовірних співробітників ФСБ з групи, яка займалася його отруєнням.

За заявою Навального, Кудрявцев у розмові з ним фактично підтвердив, що політика збиралися убити за допомогою отрути класу «Новачок». Співрозмовник (Навальний стверджує, що це Кудрявцев), зокрема, розповів по телефону, що йому доручили очистити одяг Навального, зокрема білизну, від отрути «Новачок».