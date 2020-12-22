«Умисне отруєння»: нові матеріали ФБР проливають світло на раптову хворобу критика Кремля

Американська влада розслідувала два епізоди раптової хвороби російського опозиціонера як «навмисне отруєння». Про це свідчать офіційні дані, в яких ідеться про те, що американські вчені і лікарі розглядали можливість отруєння біотоксинами або радіоактивними речовинами.

Документи Міністерства юстиції США, надані Радіо Свобода для ексклюзивного ознайомлення, проливають світло на розслідування Федерального бюро розслідувань, яке намагалося з’ясувати, чому Володимир Кара-Мурза двічі за два роки раптово занедужав у Москві.

Ці дані є частиною пакета документів, переданих Міністерством юстиції США Кара-Мурзі у результаті його судової боротьби з метою дізнатися про те, що саме уряд США знає про його раптові важкі хвороби в 2015 і 2017 роках.

Кара-Мурза, який зараз живе з дружиною і дітьми поблизу Вашингтону, вважає, що він був двічі отруєний у Москві через свою причетність до розробки санкцій США проти російських офіційних осіб, причетних до порушення прав людини. В обох випадках російські лікарі встановили наслідки отруєння «невстановленою речовиною».

У першому пакеті документів, наданому Радіо Свобода, містяться дані про те, що ФБР отримало дозвіл від Кара-Мурзи надіслати зразки його крові на аналізи в провідні американські військові лабораторії. У документах також ідеться про те, що директор ФБР Крістофер Рей безпосередньо брав участь у розслідуванні, – ймовірно, на вимогу конгресу.

Але Міністерство юстиції США поки що не надало Кара-Мурзі кілька сотень сторінок його справи, хоча в перебігу його процесу в федеральному суді погодилося було на це. Там посилаються то на питання національної безпеки, то на тривалий процес узгодження питання між різними агентствами.

З огляду на величезні технічні можливості американської влади ми вважаємо більш імовірним те, що вони досягли певних висновків про те, що це була за отрута

Отримані на даний момент документи дають підстави вважати, що представники влади США робили аналізи крові і сечі на наявність складних отрут, проте жодних даних про результати цих аналізів надано не було.

Стівен Рейдмейкер, який представляє інтереси Кара-Мурзи в суді, розповів Радіо Свобода, що 275 сторінок справи не видаються в зв’язку «з консультаціями з іншими агентствами» і ще 10 – із міркувань національної безпеки.

«Можливо, вони посилаються на нацбезпеку, тому що їм соромно признатися, що вони не можуть визначити, чим був отруєний Володимир, – написав Рейдмейкер в електронному листі Радіо Свобода. – Але ».

Хто такий Володимир Кара-Мурза 39-річний Володимир Кара-Мурза займається опозиційною діяльністю відтоді, як Володимир Путін прийшов до влади в Росії 20 років тому. Він син відомого журналіста, теж Володимира, який помер минулого року. Молодший Кара-Мурза кілька років працював тележурналістом у Вашингтоні, а потім брав участь у політичних проєктах Михайла Ходорковського, який зараз живе в Європі після десяти років перебування в російській в’язниці. Кара-Мурза був другом і соратником Бориса Нємцова, убитого в лютому 2015 року неподалік Кремля. Він живе в Москві і Вашингтоні, де залишається його родина. У Росії широкий загал мало знає про його діяльність, але у нього є зв’язки з низкою відомих конгресменів і офіційних осіб у країнах Євросоюзу. Він вимагав від США і ЄС запровадити санкції проти деяких представників російської влади.

Справі Кара-Мурзи вже більше ніж п’ять років, але вона набула нової актуальності на тлі двох інших відомих отруєнь, пов’язаних із Росією.

По-перше, це отруєння опозиційного політика Олексія Навального, який раптово відчув себе зле під час авіаперельоту в серпні 2020 року і згодом був доставлений до Німеччини на лікування. По-друге, це отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в березні 2018 року в Солсбері в Великій Британії.—

В обох випадках використовувалась складна нервово-паралітична отрута, відома як «Новачок», розроблена в Радянському Союзі. Минулого тижня Навальний разом із групою громадянських розслідувань Bellingcat і її медіапартнерами надали свідоцтва того, що отруєння організувала ФСБ Росії. Навальний звинуватив у цьому президента Росії Володимира Путіна; в Кремлі причетність російської влади заперечують.

Випадок Кара-Мурзи від цих історій відрізняє те, що його розслідуванням займалося ФБР і були залучені його широкі розслідувальні й наукові ресурси.

Рейдмейкер висловлює жаль із приводу небажання Вашингтону більше розповісти про справу Кара-Мурзи, тоді як Німеччина досить швидко зробила заяву щодо справи Навального.

«Німеччина виявилася здатною швидко визначити отруту, якою був отруєний Олексій Навальний, – каже Рейдмейкер. – Нам незрозуміло, чому уряд США не хоче поділитися результатами свого розслідування, адже вони стосуються здоров’я Володимира».

У ФБР відмовилися коментувати цю ситуацію, в Міністерстві юстиції США на запит Радіо Свобода не відповіли.

«Умисне отруєння»

Нові дані, датовані серединою 2018 року, показують, що слідчі ФБР виключили деякі версії, зокрема ту, якої, за даними дружини Кара-Мурзи Євгенії, спочатку дотримувалися російські лікарі в 2015 році: передозування циталопрамом. Кара-Мурза брав тоді цей антидепресант, а також ліки від печії.

ФБР розслідує цю справу як умисне отруєння

Політичні опоненти Кара-Мурзи, інтернет-тролі і російські державні медіа схопилися тоді за цю теорію, щоб представити його наркоманом, а ймовірні отруєння – неправильним прийняттям препаратів – хоча він уже не брав циталопраму в 2017 році, коли в нього знову настали симптоми отруєння.

«Висновки медиків і результати аналізів лабораторій ФБР виключають передозування рецептурним препаратом і/або алкоголем, – мовиться в звіті вашингтонського відділення ФБР від 13 червня 2018 року. – ФБР розслідує цю справу як умисне отруєння».

У матеріалах ФБР мовиться, що двоє ізраїльських лікарів приїжджали до Москви на запрошення соратників Кара-Мурзи після його госпіталізації в 2015 році. Імена обох лікарів у справі стерті, але один із них – вочевидь, той самий лікар, який тоді розповів в інтерв’ю «Бі-бі-сі», що симптоми Кара-Мурзи нетипові для передозування циталопрамом. (Пізніше це підтвердили американські токсикологи, які вивчали матеріали лікування Кара-Мурзи в 2015 році на прохання Радіо Свобода.)

У нових документах є висновок і другого ізраїльського лікаря, ім’я якого також видалене, і Радіо Свобода не вдалося встановити його на момент цієї публікації.

Згідно з матеріалами справи ФБР, цьому лікареві «було повідомлено, що у Кара-Мурзи є «опіки» стравоходу, шлунка і кишківника», але немає ніяких слідів зовнішніх опіків. Цей лікар заявив, що ці опіки «викликані не ліками» і що «він не вважає отруєння наслідком дії лікарського препарату».

Не зовсім зрозуміло, звідки цей другий ізраїльський лікар отримав цю інформацію. За даними справи, він не був допущений до офіційного обстеження Кара-Мурзи в московській лікарні.

«Якийсь тип біотоксину»

Кара-Мурза пролежав у московській лікарні шість тижнів. Коли його стан стабілізувався і його виписали, він із дружиною Євгенією повернувся додому у США, де вони мають право на постійне мешкання.

Джерело, ім’я якого в документах вилучене, надало ФБР для аналізу футболку Кара-Мурзи зі слідами блювоти, нижню білизну, пробірку зі зразками волосся і нігтів, а також плящину «з чимось, схожим на кров».

Ці зразки були відправлені в лабораторію ФБР у Куантіко, штат Вірджинія, «для токсикологічного аналізу в намаганні з’ясувати причини отруєння Кара-Мурзи», мовиться в електронному повідомленні ФБР від 25 червня 2015 року. Там же зазначено, що «обсяг зразків мінімальний, що може ускладнити і обмежити їхнє дослідження».

Іще одне повідомлення того ж часу показує, що інформацію про перебіг розслідування отримувало управління ФБР, яке займається зброєю масового ураження.

Через кілька тижнів Кара-Мурза почав проходити курс реабілітації в лікарні у Вірджинії неподалік Вашингтону. Йому довелося заново вчитися ходити, весь наступний рік він користувався тростиною.

У лікарні йому зробили безліч аналізів, і щоб підібрати лікування, і, ймовірно, щоб встановити причину хвороби. Серед аналізів були й проби на полоній-210. Це рідкісна радіоактивна речовина, про яку широкий загал дізнався в 2006 році, коли з її допомогою був отруєний у Лондоні колишній співробітник російських спецслужб Олександр Литвиненко.

Британська влада звинуватила в тому вбивстві колишнього співробітника ФСО (Федеральна служба охорони Росії – спецслужба, яка здійснює функції державної охорони керівництва тієї країни і забезпечення його захищеним зв’язком – ред.) Андрія Лугового, який згодом став депутатом Держдуми.

У матеріалах не міститься жодних даних про результати аналізів, але вказана контактна особа в Міністерстві енергетики США. Це міністерство доглядає за ядерним арсеналом США і керує деякими урядовими лабораторіями, що досліджують ядерну, хімічну і біологічну зброю, включно з Ліверморською національною лабораторією імені Лоренса в Каліфорнії. З матеріалів справи неясно, хто або яке агентство попросило перевірити сечу і кров Кара-Мурзи на полоній.

Один із австрійських вчених повідомляв, що концентрація діоксину в тілі Ющенка перевищувала звичні кількості в тисячу разів

Крім того, був проведений аналіз на діоксини – ці хімічні сполуки в значних дозах можуть бути смертельними для людини. Але у справі немає даних, чому він був проведений і які його результати.

Діоксином був отруєний Віктор Ющенко. Він ледь не помер напередодні президентських виборів у 2004 році, на яких у підсумку він переміг. Один із австрійських вчених повідомляв тоді, що концентрація діоксину в тілі Ющенка перевищувала звичні кількості в тисячу разів.

Згідно з документами, лабораторія ФБР не змогла тоді ідентифікувати токсин із отруєння Кара-Мурзи 2015 року «через вік зразків».

Один із лікарів вважав, що у Кара-Мурзи могли бути симптоми запалення кровоносних судин головного і спинного мозку, так званий васкуліт центральної нервової системи. Але лікар зазначив, що варто врахувати, як це сталося: «Враховуючи, що цей стан розвинувся після гострого захворювання, ймовірно, посиленого токсином/отрутою, це могло бути вторинною ознакою», а не окремим захворюванням.

Через три роки по тому в підсумковій записці ФБР від 13 червня 2018 року йдеться про те, що за результатами розслідування інциденту 2015 року медична команда у справі Кара-Мурзи дійшла висновку, що він «зазнав впливу якогось біотоксину – або випадково, або навмисно».

Дивний суп

1 лютого 2017 року Кара-Мурза пообідав у московському ресторані, а через кілька годин йому знову стало зле. Пізніше він згадав, що його замовлення готували довше ніж зазвичай, а «суп був дуже несмачний, практично неїстівний». Опозиційний активіст, разом із яким він обідав, пив тільки чай, і проблем зі здоров’ям у нього не було.

Ці дані з другої частини документів із розслідування ФБР справи Кара-Мурзи публікуються вперше. Тим часом Навальний минулого тижня розповів, що ввечері напередодні його отруєння в серпні йому теж довелося спробувати щось несмачне.

Пізно ввечері перед рейсом він замовив коктейль, відпочиваючи з колегами в Томську. Але, розповів Навальний, «він такий несмачний, що я роблю пару ковтків і залишаю його на столі; опівночі я йду спати».

Вивчивши метадані мобільних телефонних дзвінків, Bellingcat і їхні партнери встановили, що через кілька годин після того, як Навальний пішов спати, офіцери ФСБ, яких вони вважають причетними до його отруєння, почали активно обмінюватися дзвінками.

Через вісім годин по тому Навальному стало зле в літаку, який вилетів із Томська до Москви.

Кара-Мурзі стало зле через 12 годин після того, як він з’їв «несмачний суп». Він розглядає цей факт як достатньо важливий, щоб розповісти про нього агентові ФБР у перебігу розслідування другого епізоду його отруєння. Він визнавав, що довести, що в супі містилася якась токсична речовина, буде складно.

Стандартні аналізи

У 2017 році, на відміну від інциденту за два роки перед тим, соратники і родичі Кара-Мурзи змогли швидко взяти і вивезти до США зразки його крові і тканин для аналізу ФБР.

ФБР замовило аналізи, зокрема, в лабораторії в Куантіко, але, згідно з наданими документами, єдиним підозрілим результатом був підвищений рівень барію в сечі. Зразок крові був відправлений в іншу лабораторію для підтвердження, проте аналіз «не виявив токсикологічно вагомих результатів».

На початку січня 2018 року Кара-Мурза зустрівся з агентом ФБР, який брав участь у розслідуванні. Із записів агента випливає, що Кара-Мурза був поінформований про неоднозначні результати аналізів і «висловив розчарування з цього приводу, але дав дозвіл ФБР відправити зразки його крові в Ліверморську національну лабораторію імені Лоренса для подальшого аналізу».

Ця лабораторія підпорядковується Міністерству енергетики США і є однією з чотирьох американських лабораторій, зареєстрованих в Організації за заборону хімічної зброї «для аналізу автентичних біомедичних зразків». Представник лабораторії відмовився відповідати на запитання Радіо Свобода, чи займалися там аналізами Кара-Мурзи.

Цієї осені російські державні медіа намагалися подати це так, ніби представлені на той момент дані американського слідства підтвердили, що Кара-Мурза не був отруєний навмисно.

Але в документах такого твердження немає. Документи ФБР із лабораторій, оприлюднені наразі, показують, що ФБР проводило тести на наркотики та інші речовини, але не на більш екзотичні отрути, вважає Брюс Ґолдберґер, головний редактор «Журналу аналітичної токсикології» і президент Американської ради криміналістичної токсикології.

Лабораторія аналізувала зразки на наркотики й інші речовини, але не на зброю масового знищення

Ґолдберґер вивчив ці лабораторні дані на прохання Радіо Свобода і зазначив, що лабораторія використовувала «вкрай складні» методи, має «найсучасніше обладнання» і «дуже досвідчених аналітичних і криміналістичних токсикологів». Але ця лабораторія не аналізувала зразки на зброю масового знищення (ЗМЗ) або біотоксини (наприклад, сибірку). «Лабораторія аналізувала зразки на наркотики й інші речовини, але не ЗМЗ», – заявив Ґолдберґер, який також очолює кафедру судової медицини Університету Флориди.

На найвищому рівні

Кара-Мурза працював разом із Борисом Нємцовим, який у 1990-х роках був колишнім губернатором Нижегородської області Росії і віцепрем’єром Росії, а згодом став лідером опозиції і яскравим критиком Путіна. Нємцов був застрелений поблизу Кремля в лютому 2015 року, тобто приблизно за три місяці до того, як із Кара-Мурзою трапився перший епізод раптової хвороби.

Володимир Кара-Мурза вважає, що обидва інциденти були отруєннями і помстою за його політичну діяльність, зокрема за лобіювання «Акту Магнітського» 2012 року, коли Вашингтон запровадив санкції проти російських офіційних осіб, причетних до порушень прав людини. Цей закон викликав розлючену реакцію в Кремлі.

Справа Кара-Мурзи зацікавила у США не тільки ФБР, але й Білий дім і Держдепартамент. Ентоні Блінкен, якого обраний президент Джо Байден нині висунув на посаду держсекретаря, стежив за розслідуванням отруєння 2015 року, будучи в той момент заступником керівника Держдепартаменту.

У січні 2018 року, за два місяці до отруєння Сергія Скрипаля, у Вашингтоні відбулася незвичайна зустріч. Керівники трьох головних російських розвідувальних агентств зустрічалися там зі своїми американськими колегами, в тому числі Майком Помпео, який тоді очолював ЦРУ.

За словами колишніх співробітників Білого дому, метою зустрічі було зупинити погіршення відносин між країнами, що почалося за Барака Обами і значно прискорилося після того, як стало відомо про російське втручання в президентські вибори 2016 року, перемогу на яких здобув Дональд Трамп.

Таємничі хвороби Кара-Мурзи були визнані достатньо важливою темою і були включені до порядку денного для обговорення з російською стороною, повідомили Радіо Свобода два колишні посадовці американської адміністрації на умовах анонімності.

Проте залишається незрозумілим, чи дійсно справу Кара-Мурзи обговорювали, а якщо так, то в якому ключі. Жодних подробиць про зустріч Помпео з керівниками російських розвідслужб не повідомляли, подавали лише загальний опис. Стенограми зустрічі в Білому домі не поширювали, заявив колишній посадовець.

Ветерани американської розвідки називали цей візит вкрай незвичним, можливо, навіть безпрецедентним. Помпео довелося виправдовуватися перед конгресменами-демократами, які відкрито його розкритикували.

У російському посольстві у Вашингтоні на запитання про зустріч Помпео з керівниками російських спецслужб відповіли, що представники посольства на ній не були присутні і що там не коментують контактів розвідувальних служб.

Згідно з документами ФБР, зразки крові Кара-Мурзи були вилучені зі сховища 6 березня 2018 року, тобто через два дні після того, як Скрипаль і його дочка були шпиталізовані з отруєнням «Новачком». Через 27 хвилин матеріали були повернуті в «холодильник для доказів».

Неясно, чи було це зроблено для проведення аналізів, регулярного контролю чи ж з іншої причини. Наступного місяця кілька зразків у справі Кара-Мурзи теж вилучалися зі сховища ФБР.

Соратники Кара-Мурзи в Конгресі США вимагають від ФБР встановити, чим були спричинені його хвороби. Сам він уважає, що офіційний документ із цього приводу міг би стати для нього захистом від можливих майбутніх замахів і попередженням для тих, хто їх планує.

До середини 2018 року ФБР обіцяло членам Конгресу зробити заяву або видати офіційний документ стосовно цього, але згодом відмовилося ділитися будь-якою інформацією. Це викликало тоді розчарування американських законодавців.

Один сенатор навіть припустив, що ФБР засекретило речовину, яка спровокувала хворобу Кара-Мурзи.

Подивіться на реакцію німецької влади на справу Навального і американської – на мій випадок. Важко уявити більш разючу відмінність

У розмові з Радіо Свобода Кара-Мурза провів паралель зі справою Навального, в якій канцлер Німеччини Анґела Меркель публічно засудила Росію після того, як німецька влада встановила, що він був отруєний «Новачком».

Розслідування, проведене ФБР, було «високопрофесійним, складним і всеосяжним, а що стосується політичних лідерів, там ситуація зовсім інша», – вважає Кара-Мурза.

«Все, що я можу сказати: подивіться на реакцію німецької влади на справу Навального і американської – на мій випадок, – заявив він. – Важко уявити більш разючу відмінність».