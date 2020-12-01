Отруєний «Новачком» Скрипаль потребує постійної допомоги медиків – ЗМІ

Стан здоров’я колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля, отруєного в березні 2018 року в британському місті Солсбері бойовою отрутою «Новачок», стабільний, але він потребує щоденної допомоги медиків. Це випливає з телефонної розмови дочки Скрипаля Юлії та її двоюрідної сестри Вікторії, стенограму якого опублікувала 1 грудня газета «Московский комсомолец». Звідки редакція отримала запис, видання не повідомляє, відзначаючи лише, що сама розмова відбулася 21 листопада.

Якщо вірити виданню, дзвінок із Великої Британії до Росії зробила Юлія на прохання батька, який захотів дізнатися у родичів із міста Ярославль, як почувається його 93-річна матір. Самому Сергієві Скрипалю, зі слів дочки, довго говорити важко: після отруєння у нього в горлі стоїть спеціальна трубка, яка допомагає йому дихати. Медики «чистять» її щодня, Скрипалеві «бракує повітря», і він періодично «закашлюється». Через це, за словами Юлії Скрипаль, колишній співробітник ГРУ змушений постійно жити з лікарем. Сама вона живе зараз окремо від батька і сподівається побачитися з ним на Новий рік.

Згідно зі стенограмою телефонної розмови, найбільшої шкоди отруєння «Новачком» завдало носоглотці Скрипаля. Чи відновиться вона, лікарі не прогнозують, оскільки, як висловилася Юлія, «раніше такого отруєння не було ні з ким».

Сама Юлія Скрипаль, яка теж отримала дозу «Новачка», майже повністю відновилася після отруєння. Якщо вірити розмові, з наслідків у неї залишилися тільки «проблеми з очима», а саме з «фокусуванням зору».

У телефонній розмові Юлія Скрипаль також розповідає, що її батько «відчуває дуже велику провину» за те, що дочка піддалася через нього смертельній небезпеці. При цьому Юлія вважає, що якби вона не приїхала тоді до батька погостювати, то він би загинув. «Був би він один, ніхто б його в будинку не знайшов», – каже донька Скрипаля. На її думку, колишнього співробітника ГРУ врятувало тільки те, що, отримавши дозу отрути, він вийшов разом із нею прогулятися – через це їх обох знайшли в непритомному стані на вулиці в людному місці.

Колишній співробітник ГРУ Росії Сергій Скрипаль був отруєний 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері. Разом із ним постраждали його дочка Юлія та кілька громадян Великої Британії, серед них – жінка, яка згодом померла.

Британська влада встановила, що Скрипалі були отруєні бойовою хімічною отрутою «Новачок». Лондон звинуватив в організації отруєння російські спецслужби. Виконавцями злочину слідство вважає агентів російської військової розвідки Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна.

Велика Британія, ЄС і США запровадили санкції проти російських громадян і компаній, які, на їхню думку, можуть бути причетні до замаху на Скрипалів і розробки отрути. Москва усі звинувачення відкидає, вважаючи отруєння в Солсбері провокацією західних спецслужб.