В Росії помер журналіст Володимир Кара-Мурза старший

Тележурналіст та історик Володимир Кара-Мурза помер вранці 28 липня у віці 59 років. Про це повідомив його син, журналіст і громадський діяч Володимир Кара-Мурза молодший.

Він додав, що сім’я померлого пізніше повідомить час та місце поховання.

На початку 1990-х років Кара-Мурза працював у «Останкіно». В 1993 році перейшов до першої в Росії приватної телекомпанії НТВ, де вів власну програму «Сьогодні опівночі». Журналіст звільнився з каналу, коли той перейшов під контролю російської енергетичної компанії «Газпром».

Згодом Кара-Мурха працював на каналах ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Протягом багатьох років вів авторську програму «Грані часу» на російській службі Радіо Свобода.

1996 року Кара-Мурза отримав премію Союзу журналістів «Золоте перо Росії».

Останнім часом журналіст хворів, переніс кілька інсультів.