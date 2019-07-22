На журналістів казахстанської служби Радіо Свобода напали в Алмати (відео)

Журналісти Радіо Свобода поміж інших зазнали нападу на прес-конференції в найбільшому місті Казахстану, Алмати, 22 липня.

Група з приблизно 20 жінок у спортивному одязі увірвалася на прес-конференцію в штаб-квартирі Казахстанського бюро з прав людини. Ця неурядова правозахисна організація планувала висвітлити долю трьох ув’язнених жінок, яких звинувачують у причетності до забороненої в Казахстані опозиційної групи.

Нападниці викрикували, щоб журналісти не знімали, намагаючись відібрати їхні камери. Серед постраждалих працівників ЗМІ – представники місцевого бюро Радіо Свобода, приватного каналу Almaty TV та приватної новинної агенції KazTAG.

Зокрема учасниці нападу штовхнули репортерку Радіо Свобода Нургул Тапаєву та пошкодили обладнання оператора Токмолди Кусаїнова.

Прес-конференцію організували правозахисні активісти та адвокати, які представляють інтереси трьох жінок, заарештованих в липні цього року за участь у несанкціонованих мітингах – Оксани Шевчук, Жазіри Демеунової та Гульзіпи Жаукерової.

Жінки визнали в суді, що були присутніми на акціях протесту в травні проти президентських виборів у Казахстані та перейменування столиці країни Астани на честь колишнього президента Нурсультана Назарбаєва.

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Слідчі звинувачують жінок у членства в забороненій політичній партії «Демократичний вибір Казахстану», яку підтримує колишній банкір і підприємець Мухтар Аблязов.

Аблязов з 2009 року проживає за межами Казахстану і є відомим противником політичної еліти в цій країні.

У 2018 році суд у Астані (нині – Нурсултан) заборонив діяльність «Демократичного вибору Казахстану» як екстремістських організації.