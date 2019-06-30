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30 Червень 2019, Київ 16:50
Новини | Міжнародні

Учасники мітингів у Казахстані вимагали демократизації

Мітинг в Алмати за свободу мирних зібрань, 30 червня 2019 року

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У найбільшому місті Казахстану Алмати і в столиці країни Нур-Султані 30 червня відбулися узгоджені з владою мітинги опозиції.

Раніше міська влада Алмати більше ніж 30 разів відмовлялася погоджувати мітинг з організаторами заходу. Там на мітинг вийшли кілька сотень людей.

Учасники акції вимагали змінити порядок проведення мітингів, для яких потрібно отримувати дозволи, а також провести конституційну реформу і демократизацію країни.

Як повідомляють кореспонденти казахської служби Радіо Свобода, навколо місця проведення мітингу від ранку чергували десятки поліцейських, неподалік були припарковані їхні службові мікроавтобуси. Затримань після акції не було.

У Нур-Султані на мітинг зібралися близько 100 людей. На цьому мітингу вимагали переглянути систему обрання губернаторів і суддів, вирішити проблеми в галузі пайового будівництва, допомогти багатодітним сім’ям отримати обіцяне владою житло і повернути столиці Казахстану назву Астана.

На початку червня в Казахстані відбулися позачергові вибори президента – на них переміг наступник першого президента країни Нурсултана Назарбаєва Касим-Жомарт Токаєв. Тоді протягом кількох днів люди виходили на неузгоджені з владою акції, на яких вимагали бойкотувати вибори, провести чесне і голосування і переглянути результати.

/**/ /**/ /**/ Правозахисники заявляють, що поліція вдалася до «невиправдано надмірного насильства проти учасників протесту» 9 і 10 червня
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За даними МВС, з 9 по 12 червня в Алмати і Нур-Султані затримали близько чотирьох тисяч людей, більше ніж тисячу – притягли до адміністративної відповідальності, понад 600 були заарештовані.

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