Учасники мітингів у Казахстані вимагали демократизації

У найбільшому місті Казахстану Алмати і в столиці країни Нур-Султані 30 червня відбулися узгоджені з владою мітинги опозиції.

Раніше міська влада Алмати більше ніж 30 разів відмовлялася погоджувати мітинг з організаторами заходу. Там на мітинг вийшли кілька сотень людей.

Учасники акції вимагали змінити порядок проведення мітингів, для яких потрібно отримувати дозволи, а також провести конституційну реформу і демократизацію країни.

Як повідомляють кореспонденти казахської служби Радіо Свобода, навколо місця проведення мітингу від ранку чергували десятки поліцейських, неподалік були припарковані їхні службові мікроавтобуси. Затримань після акції не було.

У Нур-Султані на мітинг зібралися близько 100 людей. На цьому мітингу вимагали переглянути систему обрання губернаторів і суддів, вирішити проблеми в галузі пайового будівництва, допомогти багатодітним сім’ям отримати обіцяне владою житло і повернути столиці Казахстану назву Астана.

На початку червня в Казахстані відбулися позачергові вибори президента – на них переміг наступник першого президента країни Нурсултана Назарбаєва Касим-Жомарт Токаєв. Тоді протягом кількох днів люди виходили на неузгоджені з владою акції, на яких вимагали бойкотувати вибори, провести чесне і голосування і переглянути результати.

За даними МВС, з 9 по 12 червня в Алмати і Нур-Султані затримали близько чотирьох тисяч людей, більше ніж тисячу – притягли до адміністративної відповідальності, понад 600 були заарештовані.