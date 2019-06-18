Казахстан: на мітингах після виборів затримали до 4 тисяч людей

Міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургімбаєв заявив, що кількість затриманих учасників антиурядових мітингів зросла майже до 4 тисяч.

За його словами, більшість затриманих демонстрантів були звільнені, 677 осіб були засуджені до 15 днів ув'язнення, а 305 осіб були оштрафовані.

«Міліція не використовувала проти демонстрантів спецтехніки. Ні сльозоточивий газ, ні гумові палиці не використовувалися ... Затримано майже 4000 чоловік», – сказав Тургімбаєв.

На виборах у Казахстані 9 червня переміг представник владної партії Касим-Жомарт Токаєв. На другому місці – опозиціонер Аміржан Косанов. Представники опозиції заявили про вкидання бюлетенів на користь Токаєва і про те, що не визнаватимуть результатів, оголошених ЦВК.

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Того ж дня в Нур-Султані, Алмати і Шимкенті почалися акції протесту. Сотні людей вийшли на вулиці, скандуючи «Казахстан», «Свобода», «Бойкот». Поліція затримала майже 500 людей і оголосила про трьох постраждалих силовиків, у яких протестуввальники нібито кидали каміння і застосовували сльозогінний газ. Учасники протесту наполягають, що мітинги були мирними.

13 червня Офіс ООН з прав людини висловив занепокоєння «про значні масштаби арештів і засуджень за мирне і законне вираження політичних поглядів і незгоду».