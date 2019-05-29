Назарбаєву дали статус почесного голови ЄАЕС

Колишньому президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву присвоїли статус почесного голови Євразійського економічного союзу. Це сталося під час засідання вищої Євразійської економічної ради в Нур-Султані (колишній Астані) 29 травня.

Із такою пропозицією виступив російський президент Володимир Путін. Його підтримали лідери союзних країн.

Засідання 29 травня проходить в Нур-Султані на честь п'ятиріччя підписання договору про Євразійський економічний союз.

Раніше про те, що Назарбаєва можуть призначити почесним головою союзу, писала російська газета «Комерсант».

Напередодні Назарбаєв вручив ордени «Першого президента Казахстану – лідера нації Нурсултана Назарбаєва» трьом президентам сусідніх країн.

Європейський економічний союз є євразійським інтеграційним проектом, який створила Москва. Він офіційно почав роботу 1 січня 2015 року і став наступним етапом євразійської інтеграції під егідою Росії.

Базою для організації став Митний союз між Росією, Казахстаном і Білоруссю. До нього нині належать Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан. Президент Росії Володимир Путін намагається використати це об’єднання для посилення впливу Москви на колишні післярадянські країни.