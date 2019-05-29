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29 Травень 2019, Київ 11:23
Новини | Міжнародні

Назарбаєв нагородив Путіна, Лукашенка і Жеенбекова «орденом Назарбаєва»

Ордени від Нурсултана Назарбаєва (справа), зокрема, отримали президенти Росії і Білорусі Володимир Путін (зліва) і Олександр Лукашенко (у центрі)

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Колишній президент і чинний голова Ради безпеки Казахстану Нурсултан Назарбаєв вручив ордени «Першого президента Казахстану – лідера нації Нурсултана Назарбаєва» трьом президентам сусідніх країн.

Зокрема, орден отримав президент Росії Володимир Путін. За словами Назарбаєва, російський президент зробив особливий внесок у «поглиблення і розширення співпраці» двох країн.

«Ми втрьох – ви, я і Лукашенко – п’ять років тому тут підписали і створили цей союз (ЄАЕС)», – заявив Назарбаєв при врученні медалі Путіну.

Назарбаєв також вручив орден свого імені президенту Білорусі Олександру Лукашенку і президентові Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову.

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Указ про нагородження президентів державними нагородами Казахстану підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Нагороди були видані на честь п’ятиріччя підписання Договору про Євразійський економічний союз.

У Нур-Султані (колишня Астана) 29 травня відбудеться саміт ЄАЕС. Раніше російська газета «Комерсант» писала, що Назарбаєва можуть призначити почесним головою союзу.

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