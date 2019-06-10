Керівництво Радіо Свобода засудило дії влади Казахстану щодо журналістів, які висвітлювали вибори

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE / RL) засудила дії влади Казахстану щодо кореспондентів, які висвітлювали дострокові вибори президента країни 9 червня.

Влада Казахстану затримала журналістів Радіо Азаттик (це казахстанська служба Радіо Свобода – ред.) Петра Троценка і Санію Тойкен, а також відхилила запити семи журналістів Радіо Свобода з Чеської Республіки, Росії і Киргизстану про участь у висвітленні виборів.

«Затримання журналістів, які висвітлюють вибори, – це пряме втручання в їхню роботу і їхнє завдання висвітлювати подію, що викликає глибокий суспільний інтерес. Відмовившись акредитувати наших журналістів, уряд Казахстану ще більше порушив свої міжнародні зобов’язання поважати роль незалежних ЗМІ і права громадян на достовірну інформацію про свою країну та її керівництво», – сказала виконувачка обов’язків президента RFE/RL Дейзі Сінделар.

Кореспондента казахстанської служби Радіо Свобода Петра Троценка затримали неподалік площі Астана в місті Алмати під час зйомки мирної акції протесту, учасники яких заявили, що вибори не є чесними і вільними. Його випустили з поліції після опитування і запису персональних даних.

Репортера Санію Тойкен 9 червня двічі затримували, коли вона висвітлювала затримання людей на акції протесту, і доставляли до відділу поліції.

9 червня в Казахстані відбулися дострокові президентські вибори, перші без участі Нурсултана Назарбаєва, який пішов у відставку після майже 30 років беззмінного правління. У списку кандидатів було сім осіб, включно з чинним президентом, кандидатом від партії Назарбаєва «Нур Отан» Касимом-Жомартом Токаєвим.

За даними екзитполу казахстанського Інституту «Громадська думка», який отримав від ЦВК дозвіл відстежувати результати голосування, за виконувача обов’язків президента Касима-Жомарта Токаєва проголосували понад 70% опитаних. Друге місце, за даними екзитполу, посів опозиціонер Аміржан Косанов, який набрав понад 15% голосів.

Колишній прем’єр-міністр Казахстану опозиціонер Акежан Кажегельдін заявив телеканалу «Настоящее время», що за даними опитувань, які проводила опозиція, а також відповідно до протоколів з декількох дільниць, які вдалося отримати спостерігачам, жоден із кандидатів не набрав потрібних 50% для перемоги в першому турі. Якби результати були підраховані чесно, на виборах мав бути другий тур, упевнений політик.