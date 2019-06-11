Вибори в Казахстані: правозахисники вимагають розслідувати затримання опозиціонерів

Дві провідні правозахисні групи Казахстану закликали уряд ретельно розслідувати затримання сотень протестувальників під час виборів президента 9 червня та після них.

Дві організації – Бюро з прав людини та верховенства права та Фонд «Хартія прав людини» у спільній заяві висловили протест проти «масових порушень громадських прав та свобод, а саме свободи висловлення та свободи зібрань».

Згідно з документом, поліція вдалася до «невиправдано надмірного насильства проти учасників протесту» у столиці Нур-Султані, найбільшому місті країни Алмати та інших населених пунктах та утримувала багатьох із них протягом до 10 годин без їжі, води та зв’язку з рідними. Таке ставлення правозахисники розцінюють як «жорстоке ставлення».

Також в організаціях зазначають, що в ніч з 9 на 10 червня сотні людей пройшли через адміністративні слухання в судах без присутності адвокатів, що також є порушенням їхніх прав.

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Крім того, місце перебування багатьох затриманих залишається невідомим, додають правозахисники і закликають чиновників якомога швидше повідомити їхнім близьким, де вони.

Така заява від правозахисних груп пролунала за кілька годин після того, як Центральна виборча комісія Казахстану повідомила про перемогу на виборах Касима-Жомарта Токаєва.

9 червня в Нур-Султані, Алмати і Шимкенті відбулися акції протесту. Сотні людей вийшли на вулиці, скандуючи «Казахстан», «Бостандик» («Свобода»), «Бойкот». Поліція затримала майже 500 людей і оголосила про трьох постраждалих силовиків, у яких протестуввальники нібито кидали каміння і застосовували сльозогінний газ. Учасники протесту наполягають, що мітинги були мирними.

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МВС Казахстану заявило, що затримані були «учасниками антигромадських рухів», «заходи із затримання були проведені в суворій відповідності до закону, спеціальні засоби не застосовувалися, а в спілкуванні з громадянами правоохоронці поводилися максимально коректно».

На виборах 9 червня переміг представник владної партії Касим-Жомарт Токаєв. На другому місці – опозиціонер Аміржан Косанов. Представники опозиції вже заявили про вкидання бюлетенів на користь Токаєва і про те, що не визнаватимуть результатів, оголошених ЦВК.

Це шості за ліком президентські вибори в Казахстані. Попередні відбувалися в 1991, 1999, 2005, 2011 і 2015 роках. Тричі вони були позачерговими. Переможцем оголошувався Нурсултан Назарбаєв. Західні спостерігачі жодного разу не визнавали президентські вибори в Казахстані вільними і справедливими.