«Я просто проходив поруч». В Алмати тривають затримання

Петро Троценко День після виборів, переможцем яких оголосили кандидата від партії влади і ставленика експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, відзначений новими затриманнями в столиці, Алмати, Шимкенті і Актобе. У місті Алмати 10 червня затримання відбулися там само, де і напередодні, – на площі Астана. Приблизно з 11-ї години ранку поліцейські перекрили вулиці поруч з площею і затримували людей, які, на їхню думку, могли виявитися потенційними учасниками мітингу, до проведення якого закликав критик казахстанської влади Мухтар Аблязов, що живе за кордоном.

Багато автомобілів, які проїжджали, голосно сигналили – чи то підтримуючи тих, хто збирався мітингувати проти президентських виборів, чи то засуджуючи дії поліцейських, які затримують людей.

Судячи з усього, нерідко затримували випадкових перехожих. Одного чоловіка поліцейські зняли прямо з велосипеда: він хотів проїхати територію, яка була оточена силовиками, але потрапив в «автозак». Поки власника двоколісного транспорту несли до поліцейського автомобіля, він лаявся і казав, що просто проїжджав поруч. Слідом в «автозак» закинули і його транспортний засіб. «Велосипед заарештували», – сказав хтось із журналістів, які були поруч.

Ще одну дівчину «узяли» прямо на лавочці. Вона стверджувала, що чекала в цьому місці на свою матір. Пізніше її звільнили.

– Подивіться, який гарний молодий хлопець! Чому він нас затримує? – говорила літня жінка, вказуючи в бік співробітника поліції, який проходив поруч. Півгодини тому цю жінку теж намагалися затягнути в «автозак», але їй стало погано. Вона оговтувалася і називала те, що відбувається, свавіллям.

– Що відбувається? За що мене затримують? – питав чоловік у помаранчевій футболці, коли поліцейські поклали його на землю. Він не хотів сідати в «автозак». Через деякий час чоловіка все ж таки підняли і понесли до автомобіля.

Під кінець другої години затримань поліцейські притягли до «автозаку» двох жінок, які кричали і відмовлялися йти самостійно. Через хвилину одна із затриманих визирнула з вікна автомобіля. Її права рука була закривавлена: вона заподіяла собі порізи на зап’ясті. – Люди, дивіться, що робиться! – кричала вона. – Допоможіть! – Випустіть! Вони доводять до суїциду! – закричала інша жінка.

Поліцейські відкрили двері, жінка з порізаною рукою впала на асфальт поруч з автомобілем. Їй надали першу медичну допомогу, спробували зупинити кровотечу. Через кілька хвилин під’їхала швидка, постраждалу поклали на ноші і відвезли.