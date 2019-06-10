Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану – попередні дані ЦВК

Чинний лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобуває перемогу на дострокових президентських виборах, що відбулися 9 червня. За попередніми даними Центрвиборчкому, за нього проголосували 70,76% виборців (понад 6,5 мільйона громадян).

Явка на виборах склала 77,4%.

Найближчий конкурент Токаєва, кандидат від націонал-патріотичного руху «Улт тагдири» ( «Доля нації») Аміржан Косанов набрав 16,02% голосів.

Позачергові вибори президента Казахстану були призначені після того, як Нурсултан Назарбаєв, який обіймав посаду глави держави понад 30 років, у березні 2019 року пішов у відставку. Своїм наступником він призначив Токаєва. На вибори Токаєва висунула партія влади «Нур Отан», лідером якої є Назарбаєв.