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10 Червень 2019, Київ 12:55
Новини | Міжнародні

Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану – попередні дані ЦВК

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

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Чинний лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобуває перемогу на дострокових президентських виборах, що відбулися 9 червня. За попередніми даними Центрвиборчкому, за нього проголосували 70,76% виборців (понад 6,5 мільйона громадян).

Явка на виборах склала 77,4%.

Найближчий конкурент Токаєва, кандидат від націонал-патріотичного руху «Улт тагдири» ( «Доля нації») Аміржан Косанов набрав 16,02% голосів.

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Позачергові вибори президента Казахстану були призначені після того, як Нурсултан Назарбаєв, який обіймав посаду глави держави понад 30 років, у березні 2019 року пішов у відставку. Своїм наступником він призначив Токаєва. На вибори Токаєва висунула партія влади «Нур Отан», лідером якої є Назарбаєв.

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