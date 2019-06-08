У Казахстані відмовили в акредитації на президентські вибори журналістам Радіо Свобода

У Казахстані відмовили в акредитації семи журналістам Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода з Чехії, Росії і Киргизстану, які прибули висвітлювати позачергові президентські вибори, призначені на 9 червня.

Речник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров повідомив про це Радіо Свобода, не подавши ніяких пояснень. Він попередив, що журналісти, які вже прибули до Казахстану, не мають права здійснювати в день виборів ніякої журналістської діяльності.

Рішення не стосується журналістів Радіо Азаттик, Казахської служби Радіо Свобода, які працюють у Казахстані.

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода подало заяви і документи на акредитацію семи журналістів Киргизької і Таджицької служб, а також проекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время», які планували висвітлювати вибори в Казахстані, ще 23 квітня.

Раніше МЗС Казахстану вже відмовило в акредитації ще шести журналістам Радіо Свобода з Праги, Москви і Києва, які планували висвітлювати перебіг голосування в казахстанських посольствах у цих містах. Тоді в міністерстві заявили, що їхні документи, подані 3 червня, надійшли на кілька годин пізніше від останнього терміну.

Як заявила виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Дейзі Сінделар, «вибори в Казахстані мають величезне новинне значення для авдиторії РВЄ – РС в усій Центральній Азії і поза її межами». За її словами, «цей крок влади Казахстану з метою закрити рота нашим журналістам напередодні виборів викликає глибокий жаль – це жахливий сигнал про її ставлення до вільної преси».

Казахстан проводить позачергові президентські вибори після відставки 19 березня попереднього президента Нурсултана Назарбаєва, який незмінно пробув на чолі країни майже 30 років. Хоча новим президентом автоматично, без виборів став на час до чергових виборів, що мали б відбутися 2019 року, фактичний висуванець Назарбаєва, спікер Сенату (верхньої палати парламенту) Касим-Жомарт Токаєв, було вирішено провести нові вибори достроково, щоб забезпечити надійну передачу влади. На цих виборах, як вважають, Токаєв не матиме реальної конкуренції.