Токаєв переміг на виборах президента Казахстану – остаточні дані ЦВК

Центральна виборча комісія Казахстану (ЦВК) оголосила офіційні підсумки позачергових президентських виборів 9 червня. Згідно з оприлюдненими 11 червня даними, чинний президент Касим-Жомарт Токаєв здобув підтримку 70,96% виборців, а його найближчий конкурент, колишній журналіст Аміржан Косанов має 16,23% голосів.

У Казахстані відбулася серія протестів, учасники яких заявляли про нечесність виборів. У день голосування, 9 червня, поліція швидко припиняла будь-які опозиційні виступи. Зранку 11 червня поліція також арештувала демонстрантів у найбільшому місті країни Алмати після того, як сотні людей зібралися на знак протесту проти офіційних результатів. Ранкові арешти відбулися після того, як понад 100 демонстрантів зібралися біля будівлі поліції в Алмати 10 червня, щоб вимагати звільнення популярного народного співака Ріната Заїтова.

Токаєва як свого наступника визначив дотеперішній президент Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном близько 30 років. Попри втрату посади президента, Назарбаєв зберіг інші важелі керування країною.