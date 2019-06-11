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11 Червень 2019, Київ 10:17
Новини | Міжнародні

Токаєв переміг на виборах президента Казахстану – остаточні дані ЦВК

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

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Центральна виборча комісія Казахстану (ЦВК) оголосила офіційні підсумки позачергових президентських виборів 9 червня. Згідно з оприлюдненими 11 червня даними, чинний президент Касим-Жомарт Токаєв здобув підтримку 70,96% виборців, а його найближчий конкурент, колишній журналіст Аміржан Косанов має 16,23% голосів.

У Казахстані відбулася серія протестів, учасники яких заявляли про нечесність виборів. У день голосування, 9 червня, поліція швидко припиняла будь-які опозиційні виступи. Зранку 11 червня поліція також арештувала демонстрантів у найбільшому місті країни Алмати після того, як сотні людей зібралися на знак протесту проти офіційних результатів. Ранкові арешти відбулися після того, як понад 100 демонстрантів зібралися біля будівлі поліції в Алмати 10 червня, щоб вимагати звільнення популярного народного співака Ріната Заїтова.

/**/ /**/ /**/ Поліцейські затримують людей у центрі Алмати, Казахстан, 9 червня 2019 року
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Токаєва як свого наступника визначив дотеперішній президент Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном близько 30 років. Попри втрату посади президента, Назарбаєв зберіг інші важелі керування країною.

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