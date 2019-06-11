МВС Казахстану повідомило про сотні затриманих учасників протестів

За два дні протестів у Казахстані були затримані 700 людей, повідомив речник МВС країни Нурдільда Ораз.

«У перший день (день голосування 9 червня – ред.) – 500 людей у двох містах, з них 400 оштрафовані. У другий день близько 200 були доправлені (до відділків поліції – ред.), з них 150 притягнуті до відповідальності, це по двох містах», – сказав Ораз.

Заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожаєв заявив, що близько 200 людей, затриманих у столиці Нур-Султані, вивезли в Акмолинську і Карагандинську області, щоб «не створювати скупченості».

«Частина з них (вивезених – ред.) була притягнута до адміністративної відповідальності. З притягнутих до адміністративної відповідальності частина оштрафована, частина притягнута до відповідальності у вигляді арештів», - сказав Кожаєв.

9 червня в Нур-Султані, Алмати і Шимкенті відбулися акції протесту. Сотні людей вийшли на вулиці, скандуючи «Казахстан», «Бостандик» («Свобода»), «Бойкот». Поліція затримала майже 500 людей і оголосила про трьох постраждалих силовиків, у яких протестуввальники нібито кидали каміння і застосовували сльозогінний газ. Учасники протесту наполягають, що мітинги були мирними.

МВС Казахстану заявило, що затримані були «учасниками антигромадських рухів», «заходи із затримання були проведені в суворій відповідності до закону, спеціальні засоби не застосовувалися, а в спілкуванні з громадянами правоохоронці поводилися максимально коректно».

На виборах 9 червня переміг представник владної партії Касим-Жомарт Токаєв. На другому місці - опозиціонер Аміржан Косанов. Представники опозиції вже заявили про вкидання бюлетенів на користь Токаєва і про те, що не визнаватимуть результатів, оголошених ЦВК.

Це шості за ліком президентські вибори в Казахстані. Попередні відбувалися в 1991, 1999, 2005, 2011 і 2015 роках. Тричі вони були позачерговими. Переможцем оголошувався Нурсултан Назарбаєв. Західні спостерігачі жодного разу не визнавали президентські вибори в Казахстані вільними і справедливими.