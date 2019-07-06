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06 Липень 2019, Київ 23:56
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День народження Назарбаєва: хвиля затримань у Казахстані – відео

День народження Назарбаєва: хвиля затримань у Казахстані – відео
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6 липня в столиці Казахстану Нур-Султані та інших містах по всій країні бачили казахських офіцерів безпеки, поліцейських та людей у цивільному, які парасольками прикривали затриманих активістів. Влада розпочала розгін антиурядових демонстрантів, але деякі з затриманих виявилися звичайними перехожими. Демонстрації проходили, коли Казахстан офіційно відзначав День народження Нурсултана Назарбаєва, давнього авторитарного правителя, який пішов у відставку в березні, але зберіг свій вплив. (Відео Казахської редакції Радіо Свобода).

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