Вибухи на складах у Казахстані: одна людина загинула

Одна людина загинула, ще десятки отримали поранення внаслідок низки вибухів на військовому складі на півдні Казахстану 24 червня, повідомляє місцева влада.

Губернатор Туркестанської області Омірзак Шокеєв повідомив журналістам, що чоловік через уламок, який потрапив у його машину, коли він намагався залишити район вибухів.

Як заявив міністр оборони країни Нурлан Ермекбаєв, пожежа почалася на військовому складі в містечку Арись Туркестанської області Казахстану вранці 24 червня. Причини займання наразі невідомі, додав він.

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Чиновники застерігають, що вибухи продовжуються і можуть тривати кілька днів, тож перебувати в цьому регіоні небезпечно.

Раніше 24 червня Шокеєв заявив про запровадження надзвичайного стану та наказав евакуювати 45 тисяч людей.

У лікарні обласного центру Шимкенту перебувають 25 людей, в тому числі п’ятеро дітей, які постраждали від вибухів, повідомляє місцева служба Радіо Свобода. Троє з них – у важкому стані. Ще 34 людей госпіталізували в Отирарському районі.

Понад 10 років тому, в березні 2009 року, за два кілометри від міста Арись на складах науково-виробничого об’єднання, розташованих поблизу військової частини Міноборони, загорілися вибухові речовини і почали вибухати боєприпаси, призначені для утилізації. Внаслідок вибухів тоді загинули чотири людини, 16 людей були поранені.