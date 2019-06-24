Вибухи на складах у Казахстані: постраждали десятки людей, троє – у тяжкому стані

Внаслідок вибухів і пожежі на військових складах на півдні Казахстану постраждали десятки людей, троє з яких у тяжкому стані, повідомляють медики.

Зокрема, в лікарню міста Шимкента доставили близько десятка постраждалих після вибухів на складі поблизу міста Арись Туркестанської області. Головний лікар міської клінічної лікарні № 1 Абилай Донбай повідомив казахській службі Радіо Свобода, що стан трьох людей – тяжкий. Вони перебувають у відділенні реанімації. Крім того, в Отирарській районній лікарні надано допомогу 34-м постраждалим через вибухи.

Влада Туркестанської області Казахстану оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації і повідомила про необхідність евакуації всіх жителів міста. За заявами влади, 15 пунктів евакуації відкриті в місті Шимкенті.

Раніше Міністерство оборони Казахстану повідомляло, що на військовому сховищі поблизу міста сталася пожежа, вибухнули боєприпаси. У Міноборони заявляли, що жертв і постраждалих не було.

Понад 10 років тому, в березні 2009 року, за два кілометри від міста Арись на складах науково-виробничого об’єднання, розташованих поблизу військової частини Міноборони, загорілися вибухові речовини і почали вибухати боєприпаси, призначені для утилізації. Внаслідок вибухів тоді загинули чотири людини, 16 людей були поранені.