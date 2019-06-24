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24 Червень 2019, Київ 11:05
Новини | Міжнародні

Потужний вибух стався на військовому складі в Казахстані

Про постраждалих повідомлень поки що не надходило

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Потужний вибух стався 24 червня на військовому складі на півдні Казахстану, повідомляє місцева влада.

Причина вибуху, що призвів до масштабної пожежі, наразі невідома. Про постраждалих повідомлень поки що не надходило.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що жителів Ариса, чиї будинки розташовані недалеко від складів, евакуюють.

Представник Комітету з надзвичайних ситуацій Нурсултан Нурахмет повідомив, що вибух стався о 9:20 за місцевим часом, іншої інформації він не надав.

Місцеві жителі повідомили Радіо Свобода, що з центру міста було видно кілька вибухів.

Очевидці також публікують аматорські відео вибухів у соціальних мережах, перевірити автентичність цих відео наразі неможливо.

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