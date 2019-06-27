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27 Червень 2019, Київ 14:06
Новини | Міжнародні

Казахстан: мешканці міста, де сталися вибухи, вимагають їх переселити

Учасники протесту в Шимкенті стверджують, що вибухи знищили їхні домівки

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Сотні людей з міста Арись у Туркестанській області Казахстану, де сталися вибухи на військових складах, вийшли на акцію протесту в місті Шимкент, вимагаючи від уряду переселити їх в інші частини області.

Люди, які були змушені тікати з Арисі 24 червня після десятків вибухів на складах боєприпасів, вийшли на центральні вулиці Шимкента, тому що, як вони стверджують, бояться повертатися назад.

Протестувальники вимагають зустрічі з губенатором області Омірзаком Шокеєвим для обговорення переселення.

Мер Шимкента Габідолла Абдірахимов запросив кількох протестувальників на переговори до мечети Акмешит. Там він запевнив їх, що їхнє місто повністю очистять від боєприпасів і зроблять придатним до життя.

Однак протестувальники заперечили, що їхні домівки були зруйновані внаслідок останньої низки вибухів, спричинених масштабною пожежею на складах, тож уряд мусить знайти спосіб переселити їх в інше місце.

Склади зброї та боєприпасів у Арисі після вибухів, 25 червня 2019 року
Склади зброї та боєприпасів у Арисі після вибухів, 25 червня 2019 року

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обіцяв покарати тих, хто несе відповідальність за подію, та пообіцяв усім постраждалим фінансову, медичну і моральну підтримку.

Троє людей вже загинули внаслідок вибухів.

Вибухи у військовій частині Міністерства оборони Казахстану пролунали вранці 24 червня. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні і повідомила про початок евакуації людей із міста з населенням близько 43 тисяч.

За інформацією МВС країни, Арись залишили близько 42 тисяч людей. 39 тисяч із них евакуювалися самостійно. Влада Казахстану заявляла, що мешканцям дозволять повернутися до міста після припинення вибухів та очищення Арисі від снарядів та уламків.

Причини пожежі на складах поки що невідомі.

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