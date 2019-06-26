Кількість загиблих від вибухів на складах у Казахстані зросла до трьох

Кількість загиблих внаслідок вибухів боєприпасів на складах у військовій частині в місті Арись на півдні Казахстану збільшилася до трьох осіб. У лікарні помер поранений військовий.

У вкрай тяжкому стані перебувають ще чотири людини, повідомили в управлінні охорони здоров’я Туркестанської області.

За медичною допомогою звернулися 70 людей, із них 45 госпіталізовані.

Раніше повідомляли про двох загиблих і десятки постраждалих.

На вулицях міста Арись військові зібрали 70 снарядів, повідомив заступник міністра оборони Бахит Курманбаєв.

Вибухи у військовій частині Міністерства оборони Казахстану пролунали вранці 24 червня. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні і повідомила про початок евакуації людей із міста з населенням близько 43 тисяч.

За інформацією МВС країни, Арись залишили близько 42 тисяч людей. 39 тисяч із них евакуювалися самостійно.

Причини пожежі на складах поки що невідомі.