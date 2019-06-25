У Казахстані розслідують вибухи на військовому складі, через які загинули дві людини, десятки поранені

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляє про початок кримінального розслідування щодо низки вибухів на військовому складі на півдні країни, внаслідок яких дві людини загинули і десятки людей були поранені.

Як заявив Токаєв 24 червня, він наказав міністерствам внутрішніх справ і оборони запобігти подальшим вибухам і пообіцяв, що винні «будуть покарані, згідно із законом».

Як повідомив прем’єр Казахстану Аскар Мамін, загиблі – місцевий житель і військовий.

Причина вибухів на складі в місті Арись 24 червня, що призвели до пожежі, наразі невідома.

Влада Туркестанської області оголосила надзвичайний стан і вирішила евакуювати 45 тисяч жителів з Арисі.