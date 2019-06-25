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25 Червень 2019, Київ 10:04
Новини | Міжнародні

«Союз» з екіпажем МКС приземлився в Казахстані

Троє членів екіпажу МКС повернулися на Землю

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25 червня на Землю повернулися троє членів екіпажу Міжнародної космічної станції – астронавти Давід Сен-Жак (Канада) і Енн Макклейн (США), а також російський космонавт Олег Кононенко.

Спусковий апарат пілотованого корабля «Союз МС-11» приземлився в Казахстані о 5:47 за Києвом.

На станції продовжують роботу американські астронавти Тайлер Хейг та Крістіна Кук, і росіянин Олексій Овчінін. У липні до них приєднаються астронавт НАСА Ендрю Морган, італієць з Європейської космічної асоціації (ЄКА) Лука Пармітано та росіянин Олександр Скворцов.

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