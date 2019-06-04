Космічний корабель Dragon успішно приводнився у Тихому океані

Космічний корабель Dragon американської компанії SpaceХ 4 червня успішно приводнився у Тихому океані після польоту до Міжнародної космічної станції.

Таким чином, зазначили у SpaceХ, завершилась 17 місія компанії з доставки вантажів до МКС. Dragon приводнився за 326 кілометрів на північний захід від міста Лонг-Біч, що в штаті Каліфорнія.

Корабель було запущено 4 травня, через дві доби він пристикувався до МКС. Космічна вантажівка доставила на станцію близько 2,5 тонни продовольства і матеріалів для досліджень.

SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року.