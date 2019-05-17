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17 травня 2019, Київ 12:50
Новини | Міжнародні

SpaceX відклала запуск ракети з 60-ма міні-супутниками

Очікується, що наступна спроба запуску відбудеться за тиждень

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Американська компанія SpaceX перенесла запуск ракети-носія Falcon 9, яка має вивести на орбіту 60 міні-супутників. Про це повідомили у компанії.

Запуск був запланований в рамках проекту Starlink – створення глобальної мережі покриття інтернетом.

«SpaceX відкладає запуск 60 супутників Starlink для поновлення їх програмного забезпечення і щоб ще раз все ретельно перевірити», – мовиться у повідомленні.

Вчора запуск відклали через сильний вітер. Очікується, що наступна спроба запуску відбудеться приблизно за тиждень, однак точної дати у SpaceX не назвали.

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