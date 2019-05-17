SpaceX відклала запуск ракети з 60-ма міні-супутниками

Американська компанія SpaceX перенесла запуск ракети-носія Falcon 9, яка має вивести на орбіту 60 міні-супутників. Про це повідомили у компанії.

Запуск був запланований в рамках проекту Starlink – створення глобальної мережі покриття інтернетом.

«SpaceX відкладає запуск 60 супутників Starlink для поновлення їх програмного забезпечення і щоб ще раз все ретельно перевірити», – мовиться у повідомленні.

Вчора запуск відклали через сильний вітер. Очікується, що наступна спроба запуску відбудеться приблизно за тиждень, однак точної дати у SpaceX не назвали.