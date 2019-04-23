SpaceX зазнала невдачі під час випробувань двигунів корабля Dragon

Капсула Dragon Crew, на якій компанія Ілона Маска SpaceX збирається відправляти людей на Міжнародну космічну станцію (МКС), була серйозно пошкоджена в результаті аварії під час випробувань допоміжних двигунів апарату. Капсула була охоплена полум’ям після нештатної ситуації. За словами очевидців, дим з випробувального майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді було видно здалеку.

Представники космічного агентства США NASA повідомили, що аварія капсули, що сталася 20 квітня, є результатом «аномалії». Ніхто не постраждав в результаті інциденту. Проте втрата першого апарату SpaceX для відправки людей на орбіту, імовірно, призведе до перенесення запусків пілотованих космічних кораблів компанії SpaceX, перший з яких планувався на кінець липня цього року.

З липня 2011 року, коли припинилися польоти американських космічних човників, NASA користується для відправки астронавтів на МКС послугами російської компанії «Роскосмос» і розробленими ще в 1960-ті роки космічними кораблями «Союз». Політ одного астронавта на кораблі «Союз» коштує США 70–80 мільйонів доларів.

Перша капсула Dragon Crew без екіпажу успішно була виведена на орбіту в березні. До аварії був запланований ще один запуск капсули в червні з метою перевірки дії аварійних двигунів, а в липні планувалося вивести на орбіту капсулу з екіпажем з двох людей. Допоміжні двигуни капсули мають вирішальне значення для захисту астронавтів у польоті, завдяки їм капсула може здійснити безпечний відрив від ракети в разі аварії.

SpaceX заявила, що зробить усе можливе для того, щоб Dragon став одним з найбезпечніших космічних кораблів, будь-коли створених для астронавтів.

Після припинення польотів шатлів NASA доручила двом приватним компаніям, SpaceX і Boeing, розробити нові капсули для доставки астронавтів на орбіту. Раніше космічне агентство повідомило про великі затримки з випробуваннями капсули Boeing Starliner. Перший політ цієї капсули на МКС без астронавтів запланований на серпень.

NASA також вказує, що підготовка до запланованого на наступний тиждень запуску вантажної капсули SpaceX Dragon триває за розкладом. Вантажний корабель має вирушити на орбіту з мису Канаверал 30 квітня. SpaceX здійснює вантажні поставки на космічну станцію з 2012 року.