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03 Травень 2019, Київ 08:18
Новини | Міжнародні

SpaceX підтвердила втрату космічної капсули Dragon

Капсулу втратили під час випробувань

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Космічна капсула Dragon, яку мали використати під час першого пілотованого орбітального польоту космічного корабля SpaceX, була повністю знищена під час недавніх випробувань. Про це повідомила в четвер, 2 травня, компанія Ілона Маска SpaceX.

Причина аварії досі залишається невідомою.

Капсула Dragon Crew, на якій компанія Ілона Маска SpaceX збирається відправляти людей на Міжнародну космічну станцію (МКС), була серйозно пошкоджена в результаті аварії під час випробувань допоміжних двигунів апарату. Капсула була охоплена полум’ям після нештатної ситуації. За словами очевидців, дим з випробувального майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді було видно здалеку.

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