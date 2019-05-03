SpaceX підтвердила втрату космічної капсули Dragon

Космічна капсула Dragon, яку мали використати під час першого пілотованого орбітального польоту космічного корабля SpaceX, була повністю знищена під час недавніх випробувань. Про це повідомила в четвер, 2 травня, компанія Ілона Маска SpaceX.

Причина аварії досі залишається невідомою.

Капсула Dragon Crew, на якій компанія Ілона Маска SpaceX збирається відправляти людей на Міжнародну космічну станцію (МКС), була серйозно пошкоджена в результаті аварії під час випробувань допоміжних двигунів апарату. Капсула була охоплена полум’ям після нештатної ситуації. За словами очевидців, дим з випробувального майданчика космодрому на мисі Канаверал у Флориді було видно здалеку.