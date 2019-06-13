Мітинги в Казахстані: арештовані або оштрафовані понад 950 осіб

За участь у мітингах у Нур-Султані і Алмати суд виніс адміністративне покарання у відношенні 957 осіб, з них 670 осіб заарештовано на термін від 6 до 15 діб, оштрафовані 115 осіб.

Про це повідомив начальник служби по захисту громадських інтересів Генеральної прокуратури Сапарбек Нурпеисов. 172 затриманим винесли попередження.

9 червня в Нур-Султані, Алмати і Шимкенті відбулися акції протесту. Сотні людей вийшли на вулиці, скандуючи «Казахстан», «Бостандик» («Свобода»), «Бойкот». Поліція затримала майже 500 людей і оголосила про трьох постраждалих силовиків, у яких протестуввальники нібито кидали каміння і застосовували сльозогінний газ. Учасники протесту наполягають, що мітинги були мирними.

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МВС Казахстану заявило, що затримані були «учасниками антигромадських рухів», «заходи із затримання були проведені в суворій відповідності до закону, спеціальні засоби не застосовувалися, а в спілкуванні з громадянами правоохоронці поводилися максимально коректно».

На виборах 9 червня переміг представник владної партії Касим-Жомарт Токаєв. На другому місці – опозиціонер Аміржан Косанов. Представники опозиції вже заявили про вкидання бюлетенів на користь Токаєва і про те, що не визнаватимуть результатів, оголошених ЦВК.

Це шості за ліком президентські вибори в Казахстані. Попередні відбувалися в 1991, 1999, 2005, 2011 і 2015 роках. Тричі вони були позачерговими. Переможцем оголошувався Нурсултан Назарбаєв. Західні спостерігачі жодного разу не визнавали президентські вибори в Казахстані вільними і справедливими.