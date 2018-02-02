Держдепартамент США про візит Наришкіна: в інтересах нацбезпеки санкції можуть припиняти

У Державному департаменті США, коментуючи візит в країну глави Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, заявили, що в інтересах національної безпеки США обмеження можуть припиняти. Про це заявила представник відомства Гедер Науерт.

За її словами, так чинять і в інших країнах.

«Не секрет, що, незважаючи на багато розбіжностей з урядом Росії, є сфери, в яких ми повинні працювати разом. Одна з таких – боротьба з тероризмом і «Ісламським державою», – заявила Науерт.

Представник Держдепартаменту відмовилася розкрити, як саме Наришкін отримав дозвіл на в’їзд, пославшись на секретність заяв на візу. Роз’яснень про візит представників російських спецслужб в США вимагали законодавці-демократи.

Керівники трьох основних розвідувальних відомств Росії відвідали Вашингтон минулого тижня. Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін зустрівся з главою ЦРУ. Майк Помпео заявив, що в переговорах з російськими спецслужбами «немає нічого поганого». Наришкін перебуває під санкціями США з 2014 року.