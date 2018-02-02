Візит росіян до США був демонстративним – Айзенберг 

Зустріч керівників російських спецслужб із керівництвом ЦРУ умисно відбулася так, що її не могли не помітити, вважає професор Манхеттенського коледжу Ігор Айзенберг. Він зазначає, що представники Демократичної партії в Сенаті та Конгресі США вже розкритикували цю зустріч. Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, у свою чергу, запевняє, що розвідники можуть виконувати функції переговорників, якщо дипломати не можуть досягти мети.

Як зазначає професор факультету інформатики Манхеттенського коледжу Ігор Айзенберг, лідери демократичної меншості вже розкритикували візит російських посадовців до Вашингтона.

Сенатор Шубер прямо сказав, що Трамп демонструє свою прихильність до Путіна

«(Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак – ред.) Шубер прямо сказав, що, з його точки зору, така зустріч є свідченням того, що Трамп демонструє свою прихильність до Путіна та демонструє те, що може нехтувати законами Сполучених Штатів», – розповів Айзенберг.

За його словами, Чак Шубер, а також лідер демократичної меншості Палати представників Ненсі Пелосі закликали керівників американських спецслужб доповісти Конгресу, про що саме йшлося на перемовах.

Серед гостей-росіян був директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, який перебуває в санкційному списку США. Ігор Айзенберг припускає, що відвідини були умисно помітними.

Вони могли зустрітись так, щоб цього ніхто не помітив

«Якщо навіть вони хотіли обговорювати боротьбу з тероризмом, напевно, могли зустрітись так, щоб цього принаймні одразу ніхто не помітив. Це підкреслюється в США, коли обговорюється, що це доволі демонстративний візит був, тому що вони прилетіли рейсовим літаком, тобто їх не могли не помітити», – міркує він в ефірі «Ранкової Свободи».

Хоча посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що російська делегація прибула до США з метою обговорення контртерористичної діяльності, Айзенберг в цьому сумнівається.

Боротьба з тероризмом – її не обговорюють так, щоб всі це бачили

«Боротьба з тероризмом – це така тонесенька матерія, її не обговорюють так, щоб всі про це бачили. Вона обговорюється на рівні експертів, як правило, або проводяться зустрічі, про які ніхто не знає», – аргументує він.

Натомість професор припускає, що основною темою обговорення були антиросійські санкції.

Один з редакторів Daily Beast припустив, що вони обговорювали незапровадження санкцій

«Один з редакторів новинного сайту Daily Beast, який часто повідомляє такі речі, припустив, що вони обговорювали санкції, незапровадження санкцій чи то проти тих, хто потрапив до так званого списку Путіна, списку олігархів, чи то проти тих, хто співпрацює з російським оборонним комплексом», – каже він.

При цьому професор сумнівається в тому, що мова на перемовинах могла йти про врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Керівники спецслужб не ведуть ніяких політичних переговорів

«В Сполучених Штатах, як правило, керівники спецслужб не ведуть ніяких політичних переговорів. Це не їхня справа. Це було б щось таке неймовірне, якби так було. Щодо санкцій – до речі, багато санкцій запроваджені саме за те, що Росія почала найактивніші бойові дії на Донбасі в серпні 2014 року», – зауважує Айзенберг.

Найголовнішою метою візиту керівників російських спецслужб до США було обговорення «Кремлівського звіту», вважає експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко. Втім, на думку експерта, це було не єдине питання, яке Росія прагнула обговорити з Америкою.

Першочерговим питанням є оприлюднення так званого «Кремлівського досьє»

«Перше питання є глобальним і воно, в першу чергу, безпосередньо стосується України. Це спроба Російської Федерації налагодити будь-яким способом діалог із США. Мені здається, що першочерговим на сьогодні питанням, яке пов’язане безпосередньо з цим візитом, є оприлюднення так званого «Кремлівського досьє». Це є найбільшою і найпрагматичнішою метою цього візиту. Оскільки сам по собі список є дороговказом для подальшого впровадження санкцій американською адміністрацією. Оскільки список невеликий, вони залишають за собою право обирати, з кого починати і ким закінчувати введення персональних санкцій», – міркує Жовтенко.

Він припускає, що основним завданням візиту керівників російських спецслужб було саме з’ясування пріоритетів, за якими адміністрація Трампа буде запроваджувати санкції.

На відміну від Ігоря Айзенберга, керівник громадської організації «Агентство з реформування сектору безпеки», екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун зауважує, що розвідники досить нерідко приходять на заміну дипломатам у врегулюванні міжнародних відносин.

Такий десант говорить про те, що це була особиста ініціатива першої особи Росії

«Якщо згадати кризу 60-х років між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, там так само були задіяні розвідники, які через свої канали могли вийти, і дипломати якраз відігравали другорядну роль. Але в цьому випадку те, що сталося, справді безпрецедентно. Тому що такий десант, причому люди, які знаходяться під санкціями і особисто прилетіли в Сполучені Штати, говорить про те, що це була особиста ініціатива першої особи Росії», – визнає Ягун.

Це, на його думку, дозволяє припустити, що мова дійсно йшла в першу чергу про санкції, але не тільки про них.

Росія намагалася сказати про свою можливу потрібність США

«Я думаю, що там ще був прецедент, пов’язаний із тим, що Росія намагалася сказати про свою можливу потрібність Сполученим Штатам, зокрема по ситуації в Сирії, де йде загострення бойових дій на фронті Туреччини», – припускає екс-співробітник СБУ.

Він стверджує, що розвідники загалом оперують іншими інструментами при міжнародних перемовах, ніж представники дипломатичних місій.

Розвідники без якихось сентиментів можуть казати один одному те, що думають

«Дипломати не мають права казати напряму те, що вони хочуть, а якщо й говорять, то це така мова, знаєте, подвійних стандартів, і доки ти там дійдеш до того, що насправді треба зробити, може пройти багато часу. А тут я розумію, що залишилось декілька днів до оприлюднення тих списків, санкцій, і розвідники без якихось сентиментів можуть казати один одному те, що вони знають, думають і хочуть», – пояснює Віктор Ягун.

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