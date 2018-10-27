ФБР не розкриває результатів токсикологічних аналізів російського опозиціонера Кара-Мурзи

Федеральне бюро розслідувань США відмовилося повідомляти про результати лабораторних аналізів, узятих у російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи після його можливого отруєння в минулому році. Це викликає невдоволення деяких конгресменів і підживлює атмосферу таємничості навколо його хвороби.

Кара-Мурза, який лобіював введення санкцій США проти російських чиновників, каже, що намагається отримати доступ до цих даних, посилаючись на американський закон про свободу доступу до інформації.

Дві лабораторії в США, одна з яких пов’язана з ФБР, провели аналіз крові, волосся та інших тканин, узятих у Кара-Мурзи після того, як він був госпіталізований у столиці Росії в лютому 2017 року і вдруге за два роки опинився в реанімації зі симптомами отруєння. Ще дві лабораторії – у Франції та Ізраїлі – також провели аналізи, проте вони виявилися неоднозначними.

Володимир Кара-Мурза каже, що обидва рази його навмисно отруїли в якості помсти за його політичну діяльність, зокрема, за лобіювання «закону Магнітського», який був ухвалений у 2012 році і уможливив введення санкцій проти росіян, які, на думку Вашингтона, порушують права людини.

Російські лікарі поставили йому діагноз «токсична дія неуточненої речовини».

Володимиру Кара-Мурзі 37 років, він громадянин Росії і резидент США; у нього є зв’язки в конгресі. За допомогою декількох сенаторів і як мінімум одного члена палати представників, які звернулися до директора ФБР Крістофера Рея, лабораторія ФБР отримала матеріали для аналізів через рік після госпіталізації Кара-Мурзи, – повідомили Радіо Свобода джерела, безпосередньо знайомі з ситуацією.

У розмовах із конгресменами і співробітниками конгресу цього рокупредставники ФБР зазначали, що розглядають можливість часткового розкриття результатів аналізів, повідомили Радіо Свобода джерела, безпосередньо знайомі з ситуацією. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені робити публічні заяви.

Однак із незрозумілих причин, як кажуть ці джерела, ФБР згодом поінформувало їх, що розкриття аналізів не буде. Це викликало невдоволення серед тих, хто вважав це питання терміновим. Один із сенаторів навіть припустив у листі до ФБР, що агентство могло засекретити речовину, якою був отруєний Кара-Мурза.

Сам Володимир Кара-Мурза розповів англомовній службі Радіо Свобода, що в липні подав заяву до ФБР, згідно з американським законом про свободу доступу до інформації: він хоче з’ясувати, що саме агентство дізналося про його незрозумілу хворобу.

Він пояснив, що у ФБР є зразки тканин, взяті після першого імовірногоотруєння, і попросив надати «всі документи, аналізи і внутрішнєлистування», що має до нього стосунок, «починаючи з травня 2015 року».

«За останні три з половиною роки мене двічі намагалися вбити в Росії, – розповів Володимир Кара-Мурза Радіо Свобода. – Я щойно повернувся в Росію, щоб продовжити роботу. Я усвідомлюю всі ризики, але мені здається, що те, що ми робимо, – це важливо. Якщо щось здатне мене хоч у якійсь мірі захистити, – це чітке і публічне визначення причин того, що сталося в 2015 та 2017 роках».

«Публікація висновків цього розслідування потрібна не для цікавості, а з міркувань бодай мінімального ступеня захисту від повторення того, що сталося», – додав він.

Володимир Кара-Мурза повідомив вхідний номер поданої ним заяви. За запитом на сайті ФБР зазначено, що «інформацію, необхідну для відповіді» на цю заяву, отримали і передали фахівцеві «для подальшої обробки». Це була перша поїздка Кара-Мурзи в Росію після госпіталізації з симптомами отруєння в лютому 2017 року. До цього він – із перервами – жив у Росії і США, зараз він перебуває з родиною неподалік від Вашингтона.

Кара-Мурза відмовився від подальших коментарів про результати аналізів і позицію ФБР. В агентстві теж не стали нічого коментувати. «Відповідно до нашої звичайної практики, ФБР не може коментувати, чи проводиться конкретне розслідування чи ні», – повідомив Радіо Свобода представник ФБР.

Складні токсини

Спроби дізнатися результати аналізів Володимира Кара-Мурзи в ФБР відбуваються на тлі повідомлень про отруєння російських активістів, бізнесменів, а також широко відомої справи з отруєнням подвійного російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в березні 2018 року в Солсбері. Британська влада встановила, що вони були отруєні «Новачком» – нервово-паралітичною речовиною, розробленою ще в радянські часи.

Скрипалі вижили, а британська влада звинуватили в організації отруєння двох співробітників російської військової розвідки.

У вересні російський опозиційний активіст і видавець Петро Верзилов несподівано захворів у Москві. Німецькі лікарі, які лікували його, сказали, що отруєння – «дуже правдоподібна» версія.

І Верзилов, і Кара-Мурза кажуть, що вони були отруєні складними токсинами, доступ до яких мають тільки російські спецслужби.

Росія неодноразово відкидала звинувачення в причетності до отруєння опозиціонерів, в тому числі, колишнього російського співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який помер в Лондоні в 2006 році після отруєння радіоактивним ізотопом «полоній-210».

Адвокат Кара-Мурзи, Вадим Прохоров, відмовився відповідати на запитання про результати аналізів, отриманих у США.

Прохоров повідомив, що російські слідчі розпитували Кара-Мурзу і його дружину Євгенію в квітні, коли вивчали обставини можливого отруєння. Оскільки подружжя на той момент перебувало в США, бесіда відбулася по скайпу.

За словами адвоката, влада ще не повідомила, чи завели кримінальну справу. «Будемо далі розбиратися», – заявив Прохоров.

Раніше адвокат говорив, що, на його думку, поновлення перевірки Слідчим комітетом Росії було формальністю у відповідь на міжнародну реакцію на отруєння Скрипалів.

Кара-Мурза відчув нездужання 2 лютого 2017 року у Москві, його помістили в реанімацію. Дружина повідомила, що у нього відмовили нирки і його ввели у штучну кому.

Родичі кажуть, що симптоми були майже ідентичні симптомам у ситуації в 2015 році, коли Кара-Мурза також був на межі смерті.

Незалежний токсикологічний аналіз, проведений у французькій лабораторії, однозначних результатів не дав.

Кара-Мурза працює в неурядовій організації Михайла Ходорковського «Відкрита Росія», він був близьким другом Бориса Нємцова, якого застрелили біля Кремля в лютому 2015 року, за три місяці до першого епізоду загадкової хвороби Кара-Мурзи.

Відразу після другого епізоду хвороби в лютому 2017 року Євгенія Кара-Мурза передала зразки крові, волосся і нігтів приватним лабораторіям у Франції та Ізраїлі.

«Досягти справедливості»

Одним із найбільш відомих прихильників Володимира Кара-Мурзи в конгресі США був сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн. У минулому році він виступав у сенаті всього через кілька днів після другого епізоду захворювання Кара-Мурзи.

Кара-Мурза ніс труну з тілом Маккейна, який помер 25 серпня 2018 року.

У листі до директора ФБР Рея від 22 вересня 2017 року з запитаннями про хід розслідування Маккейн скаржиться на зволікання і просить зробити його пріоритетним. Крім того, Маккейн пише, що вважає обидва епізоди навмисними отруєннями, пов’язаними з політичною діяльністю Кара-Мурзи.

«Очевидно, що Володимир став жертвою безжалісної кампанії Путіна проти опозиції. Дізнавшись, хто і як це зробив, ми допоможемо Володимиру домогтися справедливості, на яку він заслуговує, і трохи захистити його від повторних замахів на нього та інших дисидентів», - написав Маккейн.

Зв'язатися для коментаря з представником Маккейна не вдалося.

Сенатор Роджер Вікер (республіканець, штат Міссісіпі) повідомляв у листі на ім’я Рея в березні 2018 року, що дружина Кара-Мурзи передала «в лабораторію для подальшого аналізу зразки волосся, крові і нігтів 19 лютого 2017 року» (копія листа є в розпорядженні Радіо Свобода)

«Я прошу в якості сприяння щодо цього офіційного запиту надати висновок аналізів, а також рекомендації Кара-Мурзі щодо майбутніх поїздок», – писав Вікер.

«Навіть якщо конкретна назва отруйної речовини є закритою інформацією, я сподіваюся, що ви зможете чітко назвати тип отруєння і яким чином воно було здійснене», – додав Вікер.

Відповіді поки що не отримали.