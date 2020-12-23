Bellingcat перевірить причетність спецгрупи ФСБ до інших резонансних отруєнь – Грозєв

Член групи розслідувачів Bellingcat, автор розслідування обставин отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального болгарський журналіст Христо Грозєв вважає, що група співробітників ФСБ, імовірно причетна до отруєння, могла брати участь в інших злочинах. Про це розслідувач розповів виданню «Медуза».

За словами Грозєва, ті ж співробітники ФСБ літали разом до міст Грозний і Владикавказ. «Неможливо, щоб такий штат із такими фахівцями існував лише через одного Навального», – зазначив журналіст, додавши, що інші перельоти показують, що у групи «були і інші цілі». Грозєв повідомив, що в Bellingcat перевіряють співробітників ФСБ на причетність до інших отруєнь російських опозиціонерів, зокрема, Володимира Кара-Мурзи і Петра Верзілова.

21 грудня Олексій Навальний оприлюднив в інтернеті запис своєї розмови з людиною, яку Bellingcat ідентифікувала як співробітника ФСБ Росії Костянтина Кудрявцева. Як стверджується, опозиціонер дзвонив через спеціальний додаток, тому Кудрявцев вважав, що йому телефонують із робочого телефону. Навальний представився помічником секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Максимом Устиновим і попросив з’ясувати деякі моменти, нібито необхідні для доповіді начальству.

У розмові з Навальним співрозмовник фактично зізнався, що опозиціонер був отруєний улітку співробітниками спецслужби. Також він пояснив, що політик помер би, якби не швидка посадка літака, в якому Навальний знепритомнів, і не введений йому лікарями швидкої допомоги антидот. Співрозмовник Навального також розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну опозиціонера.

У ФСБ назвали запис розмови з Кудрявцевим «підробкою». Кремль заперечує сам факт отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін заявив, що якби опозиціонера хотіли отруїти, то «довели б справу до кінця».