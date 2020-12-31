Bellingcat виклав дані про понад 500 поїздок ймовірних учасників замаху на Навального

Співробітник розслідувального проєкту Bellingcat Христо Грозєв виклав у публічний доступ дані про 565 поїздок ймовірних учасників замаху на російського опозиційного політика Олексія Навального, що, за даними розслідувачів, працюють в ФСБ Росії.

Відомості викладені в таблиці у Google Docs. У таблицю потрапили дані про поїздки 10 осіб на поїздах і літаках від 2005 до 2020 року.

Дані про два напрямки видалені з бази, бо Bellingcat веде розслідування по них, повідомив Грозєв.

Розслідування про замах на Навального було опубліковане 14 грудня, його провели Bellingcat за участю видання The Insider, телеканалу CNN, журналу Der Spiegel і Фонду боротьби з корупцією.

У публікації стверджується, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років.

У розслідуванні докладно розповідається про пересування цих осіб, багато з яких, як стверджується, є старшими офіцерами ФСБ, по країні, дані про їхні дзвінки і про позиціонування телефонів.

Дослідники стверджують, що вся ця інформація була куплена на чорному ринку.