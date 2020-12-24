49% росіян назвали отруєння Навального «інсценуванням» або «провокацією» – опитування

Більшість жителів Росії чули про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, показало опитування «Левада-центру». 61 відсоток опитаних заявили, що «щось про це чули», ще 17 повідомили, що уважно стежать за справою.

Автори дослідження також запитали тих, хто чув про отруєння, яку версію того, що сталося, вони вважають найбільш правдоподібною. 30 відсотків вибрали відповідь, що «ніякого отруєння не було, це інсценування», 19 – сказали, що «це провокація західних спецслужб».

15 відсотків респондентів відповіли, що «це спроба влади усунути політичного опонента». У тому, що це спроба влади усунути опонента, скоріше впевнені ті, хто уважно стежить за справою, виступає проти діяльності президента Володимира Путіна і належить до молодих за віком росіян.

2 вересня в організмі політика знайшли сліди «Новачка», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося. Лабораторії Франції, Швеції та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили наявність отрути «Новачок» в аналізах Навального.

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».

14 грудня Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN оприлюднили спільне розслідування, в якому стверджують, що до отруєння Навального були причетні вісім оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Троє з них їздили за політиком в Новосибірськ, а потім до Томська, де він був отруєний 20 серпня 2020 року.

Через тиждень Навальний випустив другу частину розслідування. Він під виглядом помічника секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева подзвонив Костянтину Кудрявцеву, одному з імовірних співробітників ФСБ з групи, яка займалася його отруєнням.

За заявою Навального, Кудрявцев у розмові з ним фактично підтвердив, що політика збиралися убити за допомогою отрути класу «Новачок». Співрозмовник (Навальний стверджує, що це Кудрявцев), зокрема, розповів по телефону, що йому доручили очистити одяг Навального, зокрема білизну, від отрути «Новачок».