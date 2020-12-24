ПАРЄ проведе засідання з приводу отруєння Навального

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань збирається провести 19 січня засідання, присвячене отруєнню російського опозиціонера Олексія Навального. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» заявив спеціальний доповідач ПАРЄ у справі Навального Жак Мер.

Запитання у комісії виникли після оприлюднення розслідування Bellingcat.

«Все це суперечить всім тим зобов’язанням, які Росія взяла на себе, вступивши до Ради Європи. У нашого комітету буде спеціальне засідання 19 січня. Ми попросимо бути присутнім представників влади Росії і Олексія Навального, щоб він зміг очно дати свої свідчення. Є ще питання до Росії, підняті у зв'язку з розслідуванням Bellingcat, і ми хочемо попросити їх уточнити», – зазначив Мер.

21 грудня Олексій Навальний оприлюднив в інтернеті запис своєї розмови з людиною, яку Bellingcat ідентифікувала як співробітника ФСБ Росії Костянтина Кудрявцева. Як стверджується, опозиціонер дзвонив через спеціальний додаток, тому Кудрявцев вважав, що йому телефонують із робочого телефону. Навальний представився помічником секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Максимом Устиновим і попросив з’ясувати деякі моменти, нібито необхідні для доповіді начальству.

У розмові з Навальним співрозмовник фактично зізнався, що опозиціонер був отруєний улітку співробітниками спецслужби. Також він пояснив, що політик помер би, якби не швидка посадка літака, в якому Навальний знепритомнів, і не введений йому лікарями швидкої допомоги антидот. Співрозмовник Навального також розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну опозиціонера.

У ФСБ назвали запис розмови з Кудрявцевим «підробкою». Кремль заперечує сам факт отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін заявив, що якби опозиціонера хотіли отруїти, то «довели б справу до кінця».