Російська влада погрожує Навальному ув’язненням

Російська влада погрожує опозиціонеру Олексію Навальному ув’язненням.

Московське управління Федеральної служби виконання покарань заявило, що Навальний як умовно засуджений не виконує покладені на нього судом обов’язки й ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

В управлінні згадали статтю в медичному журналі «Ланцет», згідно з якою Навального виписали з німецької клініки «Шаріте» 20 вересня, а до 12 жовтня в нього минули всі наслідки отруєння.

«У разі підтвердження факту ухилення умовно засудженого від контролю кримінально-виконавчої інспекції щодо нього буде вжито заходів, які передбачені частиною 4 статті 190 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації», – заявили у службі виконання покарань.

Згідно зі статтею 190 Кримінально-виконавчого кодексу Росії, якщо умовно засуджений протягом іспитового строку систематично порушував громадський порядок, за що притягувався до адміністративної відповідальності, систематично не виконував покладені на нього судом обов’язки або сховався від контролю, то начальник кримінально-виконавчої інспекції або командування військової частини направляє до суду подання про скасування умовного засудження і виконання покарання, призначеного вироком суду.

У 2017 році суд у Кірові засудив Навального до п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у чотири роки в справі про можливе нанесення збитків державному підприємству «Кіровліс». Сам опозиціонер заперечує свою провину і збирається оскаржувати вирок в Європейському суді з прав людини.

28 грудня 2020 року Навального викликали до кримінально-виконавчої інспекції.

У серпні політику стало зле в літаку. Згодом його в непритомному стані перевезли до лікарні «Шаріте» в Німеччині.

14 грудня Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN оприлюднили спільне розслідування, в якому стверджують, що до отруєння Навального були причетні вісім оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Троє з них їздили за політиком в Новосибірськ, а потім до Томська, де він був отруєний 20 серпня 2020 року.

Через тиждень Навальний випустив другу частину розслідування. Він під виглядом помічника секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева подзвонив Костянтину Кудрявцеву, одному з імовірних співробітників ФСБ з групи, яка займалася його отруєнням.

За заявою Навального, Кудрявцев у розмові з ним фактично підтвердив, що політика збиралися убити за допомогою отрути класу «Новачок». Співрозмовник (Навальний стверджує, що це Кудрявцев), зокрема, розповів по телефону, що йому доручили очистити одяг Навального, зокрема білизну, від отрути «Новачок».

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».