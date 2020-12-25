У Росії відкрили справу проти соратниці Навального, яка намагалась зустрітися з агентом ФСБ

У Росії проти юристки Фонду боротьби з корупції опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь відкрили кримінальну справу про «порушення недоторканності житла із застосуванням насильства чи загрози його застосування» і забрали її на допит, повідомив директор ФБК Іван Жданов.

Максимальне покарання за цією статтею передбачає до двох років позбавлення волі.

Жданов повідомив у твіттері, що слідчі розпочали розслідування проти Соболь після того, як вона подзвонила у двері агента ФСБ, ймовірно, причетного до отруєння Навального.

Російська влада ситуацію наразі не коментувала.

Вранці 25 грудня російські силовики прийшли з обшуком додому до Соболь і забрали її комп’ютери й телефони, заявили соратники Навального.

Згодом у твіттері Соболь з’явилося повідомлення, що її чоловікові і дочці дозволили залишити квартиру.

Пізніше в ФБК повідомили, що Любов Соболь відвезли на допит до Слідчого комітету. «Те, що до Соболь прийшли з обшуком, вказує на те, що кримінальну справу порушили, ймовірно, за частиною 1 статті 139 КК («Порушення недоторканності житла»). Це буде перша справа, яку порушено за дзвінком – у прямому сенсі слова», – заявив голова ФБК Іван Жданов.

Раніше суд у Москві оштрафував соратницю російського опозиціонера на тисячу рублів за те, що вона сиділа в машині біля будинку Костянтина Кудрявцева, якого політик називає учасником групи його отруйників.

Соболь визнали винною в непокорі працівнику поліції. У поліції її хотіли опитати в рамках дослідчої перевірки у кримінальній справі про порушення недоторканності житла, але вона відмовилася давати свідчення.

Кілька днів тому Олексій Навальний оприлюднив в інтернеті запис своєї розмови з особою, яку він ідентифікував як Кудрявцева. Той фактично зізнався, що опозиціонер був отруєний влітку цього року в Томську співробітниками російської спецслужби. ФСБ назвала запис розмови з Кудрявцевим «підробкою».

Приїзд поліції до Соболь і її допит Навальний назвав «істеричною реакцією», яка «не просто підтверджує справжність розмови з Кудрявцевим, а й, випадковим чином, дає нам більше інформації про те, скільки заплатили фсбшниками, які намагалися мене вбити».

У своєму блозі Навальний написав про квартиру, яку через два місяці після спецоперації в Томську і Омську купив Кудрявцев. «Чи може це бути збігом? Може, звичайно. Але особисто мені так не здається», – зазначив Навальний.

Соболь була серед журналістів і політичних активістів, які намагалися зустрітися з Кудрявцевим пізно ввечері 21 грудня, у день, коли Навальний опублікував розмову.

2 вересня в організмі політика знайшли сліди «Новачка», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося. Лабораторії Франції, Швеції та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили наявність отрути «Новачок» в аналізах Навального.

Кремль заперечує причетність до отруєння Навального. Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування Bellingcat з цього приводу лише на третій день після його виходу – на щорічній пресконференції, заявивши, що якби політика «хотіли отруїти – отруїли б».

14 грудня Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканал CNN оприлюднили спільне розслідування, в якому стверджують, що до отруєння Навального були причетні вісім оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Троє з них їздили за політиком в Новосибірськ, а потім до Томська, де він був отруєний 20 серпня 2020 року.