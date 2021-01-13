Навальний назвав дату свого повернення в Росію

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який у Німеччині від серпня проходив лікування і реабілітацію після отруєння бойовою речовиною «Новачок», заявив, що повертається в Росію.

За його словами, він купив квиток на рейс до Москви на 17 січня.

«Питання «повертатися чи ні» переді мною не стояло ніколи. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши в неї в реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити, – написав політик у соціальних мережах. – Росія – моя країна, Москва – моє місто, я за ними сумую».

Напередодні стало відомо, що Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії звернулася з клопотанням до Симоновського районного суду Москви з проханням замінити Навальному умовний термін ув’язнення на реальний у справі «Ів Роше».

У разі, якщо позов буде задоволений, Навальному при поверненні в Росію буде загрожувати затримання і відправлення в місця позбавлення волі. Сам політик не раз висловлював припущення, що влада Росії буде заважати його поверненню в країну. У той же час він стверджував, що неодмінно повернеться, як тільки завершить реабілітацію.

20 серпня Навальний, як встановили міжнародні експерти, був отруєний в Росії речовиною групи «Новачок».

Із недавно опублікованого розслідування групи Bellingcat і низки ЗМІ випливає, що за Навальним тривалий час стежила група співробітників ФСБ, які мали відношення до розробок хімічної зброї, а один із них у телефонній розмові з Навальним фактично зізнався в отруєнні (ФСБ назвала розмову сфабрикованою).

Політик звинувачує ФСБ в своєму отруєнні, а російську владу, включаючи президента Путіна, – в його організації. Російська сторона заперечує сам факт отруєння, чи принаймні те, що Навальний був отруєний у Росії.