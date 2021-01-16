Німеччина передала Росії протоколи опитувань Навального і вимагає розслідувати його отруєння

Німеччина передала Росії протоколи опитувань російського опозиціонера і критика Кремля Олексія Навального, зроблені під час його перебування в цій країні на лікуванні і реабілітації, і вимагає повністю розслідувати обставини його отруєння.

Таким чином Міністерство юстиції Німеччини відповіло на чотири запити Росії про правову допомогу.

Берлін також передав Москві зразки і аналізи крові і тканин Навального, але через незгоду самого діяча не став передавати протоколи опитувань лікарів, які його лікували, й інформацію про стан його здоров’я.

Тепер влада Росії має всю необхідну інформацію, щоб провести власне кримінальне розслідування, заявили в міністерстві і наголосили: Берлін очікує, що влада Росії «негайно вживе всіх заходів, щоб з’ясувати подробиці злочину проти Навального».

Як заявив речник Мін’юсту Німеччини, злочин має розслідувати сама Росія, і розслідування має відповідати серйозності злочину.

Кілька лабораторій у Німеччині й інших західних країнах підтвердили, що Навального отруїли бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок», що вважають неможливим без вказівки чи принаймні згоди на найвищих рівнях влади в Росії. Москва заперечує свою причетність попри низку розслідувань, що, як кажуть їхні автори, встановили навіть конкретних працівників російської Федеральної служби безпеки, які брали участь в операції отруєння. Але в вересні 2020 року Росія заявила, що потребує більше інформації, щоб здійснити своє розслідування цього отруєння.

Повідомлення з Німеччини надійшло попереднього дня перед тим, як Навальний, за його словами, планує повернутися звідти до Росії 17 січня.

За час його перебування в Німеччині проти нього в Росії порушили ще одну кримінальну справу і оголосили в розшук. Тепер його звинувачують ще й у порушенні умов умовного вироку, винесеного йому 2014 року за звинуваченнями в фінансових зловживаннях: Навальний, лікуючись за кордоном, не з’явився в визначений термін до інспектора. Європейський суд із прав людини 2017 року встановив, що в тій справі російська держава порушила право Навального на справедливий суд.

За повідомленнями, за новим звинуваченням йому може загрожувати до 3 з половиною років реального позбавлення волі. Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що буде домагатися його арешту відразу після повернення до країни.

Навальному стало зле під час польоту в рейсовому літаку з міста Омська до Москви в серпні 2020 року. Літак здійснив термінову посадку в місті Томську, де Навальний опинився в стані коми через сильне отруєння. Попри організований для нього спецрейс санітарного літака з Німеччини, де його готові були взяти на лікування, в Росії кілька днів зволікали з дозволом на це.

Пізніше лабораторії підтвердили тип отрути «новачок», яким, як вважають, Кремль останніми роками труїв своїх опонентів, а громадянські розслідувачі з’ясували, що отруєнням займалися російські спецслужби. Сам Навальний зумів телефоном, під виглядом помічника одного з чільних російських посадовців, поговорити з одним із учасників операції, завданням якого, як той сам підтвердив, було після вивезення Навального до Німеччини ліквідувати сліди отрути на його спідній білизні, яка й була використана для отруєння і лишилася в Росії.