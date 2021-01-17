Олексій Навальний повертається в Росію після лікування в Німеччині

Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня ввечері має прилетіти в Москву рейсом авіакомпанії «Перемога». Сотні людей, ймовірно, приїдуть в аеропорт «Внуково» зустрічати його.

Про рішення повернутися на батьківщину після кількох місяців у Німеччині, де Навальний лікувався і проходив реабілітацію через отруєння «Новачком», він оголосив 13 січня.

Російські правоохоронці попередили Навального і його соратників про «незаконність» багатолюдної зустрічі в аеропорту, а поліція в різних містах Росії в останні дні застерегла місцевих активістів від поїздки в Москву для участі в зустрічі.

Федеральна служба з виконання покарань заявила, що має намір затримати опозиціонера до засідання суду, де розглядатиметься питання про заміну йому умовного терміну на реальний у справі «Ів Роше».