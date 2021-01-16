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16 січня 2021, Київ 16:38
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Навальний ризикує потрапити до в'язниці після повернення до Росії – відео

Навальний ризикує потрапити до в'язниці після повернення до Росії – відео
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Навальний ризикує потрапити до в'язниці після повернення до Росії – відео

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Олексій Навальний, лідер російської опозиції, повертається до Росії у неділю, 17 січня, після шести місяців перебування в Німеччині, де він лікувався від майже смертельного отруєння. Навальний представив докази того, що за замахом на його життя стоїть Російська влада. У реакції Кремль заявив, що опозиціонер Олексій Навальний буде заарештований за звинуваченнями, які сам він охарактеризував політично мотивованими. В аеропорті Москви Олексія Навального, як очікується, зустрічатимуть кілька тисяч людей. (Відео телеканалу «Настоящее Время», AFP, AP, Reuters, UGC, epa).

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