Олексій Навальний, лідер російської опозиції, повертається до Росії у неділю, 17 січня, після шести місяців перебування в Німеччині, де він лікувався від майже смертельного отруєння. Навальний представив докази того, що за замахом на його життя стоїть Російська влада. У реакції Кремль заявив, що опозиціонер Олексій Навальний буде заарештований за звинуваченнями, які сам він охарактеризував політично мотивованими. В аеропорті Москви Олексія Навального, як очікується, зустрічатимуть кілька тисяч людей. (Відео телеканалу «Настоящее Время», AFP, AP, Reuters, UGC, epa).