Навального «слід негайно звільнити» – міжнародна реакція на затримання критика Кремля

Затримання російського опозиційного політика Олексія Навального після прибуття до Москви з Німеччини викликало хвилю міжнародної критики.

Міністр закордонних справ Гайко Маас 18 січня заявив, що «Росія пов’язана власною конституцією та міжнародними зобов'язаннями щодо принципу верховенства права та захисту цивільних прав». «Ці принципи, звичайно, мають застосовуватися і до Олексія Навального. Його слід негайно звільнити», – стверджує німецький міністр.

Державний секретар США Майк Помпео також вимагає «негайного та безумовного звільнення» критика Кремля. Помпео заявив, що США сприйняли затримання Навального з «серйозною занепокоєнням» і назвав ці дії «останньою з серії спроб змусити замовкнути Навального та інших опозиційних діячів, які критикують російську владу».

Раніше 17 січня негайно звільнити Навального закликав також радник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, у спільній заяві закликали до «запровадження обмежувальних заходів» проти Москви через затримання Навального.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек назвав затримання Навального «політично вмотивованою» дією і додав, що опозиціонера тримають за ґратами «за його погляди, а не за те, в чому офіційно звинувачують».

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав до «швидкої та однозначної реакції на рівні ЄС», якщо Навальний не буде негайно звільнений.

З аналогічними заявами виступили міністерства закордонних справ Франції та Італії.

Навальний був затриманий в аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю. Федеральна служба виконання покарань заявила, що до рішення суду про запобіжний захід він має перебувати під вартою.

Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі «Ів Роше» на реальний термін. 29 грудня, за добу до закінчення випробувального терміну, Навальний був оголошений в розшук. Політик знав про намір пенітенціарної служби його затримати, але не відмовився від планів повернутися до Росії.

Олексій Навальний опинився на території Німеччини 22 серпня, його привезли туди з міста Омськ у стані коми після отруєння бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». У Німеччині він лікувався, а потім проходив реабілітацію. Навальний заявляв, що не з власної волі туди приїхав, і що повернеться до Росії. Він також говорив, що повідомив службі виконання покарань про своє перебування за кордоном і про те, що він там із медичних причин.