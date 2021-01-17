Російські тюремники офіційно повідомили про затримання Навального

Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно повідомила про затримання російського опозиціонера Олексія Навального в аеропорту «Шереметьєво» під Москвою.

«Був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну», – йдеться в заяві, яку цитують російські інформаційні агентства.

До рішення суду опозиціонер має перебувати під вартою.

«Засуджений був оголошений в розшук за систематичні порушення умов випробувального терміну з приписом про вжиття заходів до його затримання при встановленні місцеперебування», – повідомили тюремники.

Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

17 січня опозиціонер вилетів з Берліна до Москви. Літак приземлився в аеропорту «Шереметьєво» поблизу столиці Росії Москви, хоча спершу мав прибути до аеропорту «Внуково». Там збиралися прихильники Навального. Декількох з них затримали правоохоронці.

Згідно з офіційною версією, у «Внуково» не працювала снігоприбиральна техніка.

Російський опозиціонер після прибуття до Росії збирався поїхати з аеропорту додому, однак біля прикордонного контролю його забрали правоохоронці. Адвокатові не дозволили супроводжувати Навального.

Федеральна служба виконання покарань Росії заявляла, що має намір затримати Навального, який був оголошений нею в розшук за підозрою в невиконанні зобов’язань, пов’язаних із його умовним терміном. ФСВП направила клопотання до суду про заміну умовного терміну Навального на реальний.

Крім того, йшлося про порушення кримінальної справи проти Навального за статтею про шахрайство, проте неясно, оголошувався він у цій справі в розшук і чи може бути затриманий.

Навальний був отруєний 20 серпня. Німецькі експерти й фахівці з інших країн знайшли в його організмі сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Російський опозиціонер лікувався, а потім проходив реабілітацію в Німеччині. Він стверджує, що до отруєння причетна російська влада, а отруїли його, ймовірно, співробітники ФСБ.

Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує.