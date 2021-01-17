Відео затримання Навального

Російські правоохоронці забрали опозиціонера Олексія Навального, який повернувся до Росії, біля прикордонного контролю. Його адвокату не дозволили піти разом з ним. Правоохоронці пояснили, що юристка уже «пройшла прикордонний контроль». Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно повідомила про затримання російського опозиціонера Олексія Навального в аеропорту «Шереметьєво» під Москвою, «...за багаторазові порушення випробувального терміну», – йдеться в заяві, яку цитують російські інформаційні агентства. До рішення суду опозиціонер має перебувати під вартою. Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 17 січня опозиціонер вилетів з Берліна до Москви. Літак приземлився в аеропорту «Шереметьєво» поблизу столиці Росії Москви, хоча спершу мав прибути до аеропорту «Внуково». Там збиралися прихильники Навального. Декількох з них затримали правоохоронці.