Росія: суддя в будівлі відділку поліції розглядає взяття Навального під варту

У Росії суддя Хімкінського міського суду Московської області розглядає подання про взяття під варту опозиційного політика Олексія Навального в будівлі другого відділу поліції міста Хімки. Про це повідомив адвокат Навального Вадим Кобзєв.

Згодом захисник розмістив у твітері фотографії з приміщення відділку поліції, написавши «суд розпочинається».

Навальний був затриманий в аеропорту Шереметьєво ввечері 17 січня під час проходження паспортного контролю. Федеральна служба виконання покарань заявила, що до рішення суду про запобіжний захід він має перебувати під вартою.

Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі «Ів Роше» на реальний термін. 29 грудня, за добу до закінчення випробувального терміну, Навальний був оголошений в розшук. Політик знав про намір пенітенціарної служби його затримати, але не відмовився від планів повернутися до Росії.

Олексій Навальний опинився на території Німеччини 22 серпня, його привезли туди з міста Омськ у стані коми після отруєння бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». У Німеччині він лікувався, а потім проходив реабілітацію. Навальний заявляв, що не з власної волі туди приїхав, і що повернеться до Росії. Він також говорив, що повідомив службі виконання покарань про своє перебування за кордоном і про те, що він там із медичних причин.